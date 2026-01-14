Меню
Киноафиша Статьи В России есть свои «Очень странные дела»: сериал «Пищеблок» ничуть не хуже хита от Netflix с миллионными просмотрами

В России есть свои «Очень странные дела»: сериал «Пищеблок» ничуть не хуже хита от Netflix с миллионными просмотрами

14 января 2026 12:19
Кадры из сериалов «Очень странные дела», «Пищеблок»

А еще не надо 5 сезонов смотреть. Все кратко и по делу без лишней воды.

Если вам зашли «Очень странным дела», но хочется чего-то ближе и роднее, стоит включить «Пищеблок». Это редкий случай, когда российский сериал не просто вдохновляется западным хитом, а уверенно играет на том же поле. И делает это с собственным характером, страхами и эстетикой советских 80-х.

Лагерь, где что-то пошло не так

1980 год. Пионер Валерка приезжает в обычный на первый взгляд лагерь «Буревестник». Тут всё как положено: линейки, костры, отряды и песни под гитару. Но довольно быстро он замечает, что некоторые дети ведут себя слишком странно. Они будто теряют волю и начинают подчиняться кому-то невидимому.

Выясняется, что в лагере завелись вампиры, и они превращают пионеров в идеальных послушных детей. Валерке и его друзьям приходится разобраться, что происходит, пока лагерь не превратился в ловушку без выхода. И чем дальше, тем страшнее становится.

Почему его сравнивают с «Очень странными делами»

Как и в хите Netflix, здесь всё строится на контрасте. Снаружи — лето, дружба и беззаботность. Внутри — тайна, которая разрушает привычный мир. Дети остаются с опасностью один на один, потому что взрослые либо не видят угрозы, либо уже под её влиянием.

И там, и здесь главный двигатель сюжета — подростки, которые быстрее взрослых понимают, что реальность треснула.

Советская версия ужаса

Главное отличие «Пищеблока» это его атмосфера. Не абстрактные 80-е, а очень узнаваемый СССР с плакатами, гимнами и пионерской дисциплиной. Именно поэтому страх здесь работает сильнее. Когда зло маскируется под правильность и порядок, оно выглядит особенно пугающе. Сериал ловко играет на ностальгии и превращает её в часть ужаса.

Кому стоит смотреть

Если вам нравятся истории про детей, тайны и скрытое зло, «Пищеблок» попадет точно в цель. Он цепляет не спецэффектами, а ощущением, что опасность может прятаться за самой правильной улыбкой. И именно это делает его по-настоящему тревожным.

Любите вампиров? Этот комедийный сериал вот-вот получит престижную премию.

Фото: Кадры из сериалов «Очень странные дела», «Пищеблок»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
