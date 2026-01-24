Меню
Киноафиша Статьи В России будут свои «Бриджертоны» с графом и нищенкой: страстей обещают не меньше, чем в хите Netflix

24 января 2026 20:04
Кадр из сериала «Бриджертоны»

Сезон светских интриг объявляем открытым.

Похоже, у «Бриджертонов» скоро появится московская родственница — с усадьбами, долгами, графскими амбициями и любовью, которую нельзя «по статусу». Онлайн-кинотеатр Иви анонсировал историческую мелодраму «История его служанки»: действие перенесут в Москву XIX века, а сюжет построят на том самом сладком конфликте, который зрители обожают — чувства против правил общества.

Граф, которому срочно нужен брак, и девушка, которой срочно нужен выход

Главный герой — граф Николай Шереметьев: у него есть ровно год, чтобы жениться, иначе наследство уплывёт из рук. А у дворянки Анны Авериной своя гонка на выживание: семья на грани разорения, репутация трещит по швам. Она соглашается на год службы в усадьбе графа — в обмен на прощение долга. И, конечно, это тот случай, когда «деловые условия» начинают опасно пахнуть настоящими чувствами.

Интриги, соперницы и социальная пропасть — всё как мы любим

Авторы честно обещают: роман будет не из тех, где герои просто красиво ходят по залам. Между хозяином и служанкой встанут интриги, разница в положении и другие претендентки на сердце графа.

В описании проекта уже звучит формула, которую можно печатать на афише: «у него — год, у неё — один шанс вернуть доброе имя семьи». Тут явно будет много ревности, взглядов «я не имею права», и той самой драматичной романтики, от которой сложно оторваться.

Кто делает сериал и когда ждать премьеру

Кастинг пока в процессе: обещают микс из популярных и начинающих актёров. Сценарий пишут Алексей Малышев и Марина Никольская (они работали над «Бедные смеются, богатые плачут»), а режиссёры — Влад Николаев и Анна Лобанова.

Лобанова отдельно подчеркнула важную задачу: сохранить эпоху, но сделать её понятной современному зрителю. Съёмки планируют на весну 2026 года — так что готовимся к «светским сезонам» по-русски.

Фото: Кадр из сериала «Бриджертоны»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
