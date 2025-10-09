Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Крайне отвратителен»: зрители нашли самого мерзкого героя «Душегубов» — и это не маньяк

«Крайне отвратителен»: зрители нашли самого мерзкого героя «Душегубов» — и это не маньяк

9 октября 2025 11:50
Кадр из сериала «Душегубы»

Следователь оказался страшнее любого преступника.

Сериал «Душегубы» вернулся с новым сезоном, и зрители сразу нашли того, кто вызывает наибольшее отвращение. Удивительно, но это оказался вовсе не убийца.

Самым мерзким героем стал человек, наделённый властью, — тот, кто не пачкает руки кровью, но ломает чужие судьбы одним росчерком пера.

«Идет по головам»

Он не злодей в привычном смысле — не маньяк и не преступник. Его оружие — равнодушие. Он не ищет правды, не борется за справедливость, а просто делает так, чтобы ему было удобно.

«Оппонентом Ипатьеву был старший следователь Витебской прокуратуры Михаил Кузьмич Шахнович. Его сыграл Александр Самойленко. Это полная противоположность Ипатьеву. В первых же сериях он раскрывается, как весьма мерзкий и неприятный тип. Это человек, обличенный властью, но которого кроме собственного благополучия и удобства ничего не интересует. Идет по головам. Человеческая жизнь и судьба для него ничего не значат», — пишут в Сети зрители.

Кадр из сериала «Душегубы»

Шахнович вызывает не страх, а холодное раздражение — именно потому, что слишком реален. Он выбивает признания из невиновных, подбрасывает улики, давит морально. Таких людей зрители узнают мгновенно — ведь за образами преступников часто стоят такие вот «служители закона».

«Крайне отвратителен, но великолепен»

Зрители отмечают:

«В роли персонажа он был мне крайне отвратителен. Но если рассматривать в плане актерской игры, то она великолепна. От большинства его поступков испытываешь огромную неприязнь и отвращение».

Александр Самойленко играет без тени преувеличения — спокойно, почти буднично. И именно это делает сцену допроса страшнее любого преступления.

Кадр из сериала «Душегубы»

Зло без маски

«Душегубы» снова показывают, что самое опасное зло — не то, что прячется во тьме. Оно носит форму, сидит за письменным столом и уверено, что поступает правильно. А от этого становится вдвойне страшно.

Также прочитайте: Шесть российских премьер, мимо которых пройти невозможно: Петров теряет память, а Козловский открывает дверь в потусторонний мир

Фото: Кадр из сериала «Душегубы»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зрители НТВ уже в ужасе, а «Амедиатека» только готовится к премьере: все о 2 сезоне «Душегубов» — точная дата выхода онлайн и оффлайн Зрители НТВ уже в ужасе, а «Амедиатека» только готовится к премьере: все о 2 сезоне «Душегубов» — точная дата выхода онлайн и оффлайн Читать дальше 8 октября 2025
«Улица Шекспира» добралась до Первого, но ждать сериал в духе «Кармелиты» не стоит: советуют ли зрители этот проект? «Улица Шекспира» добралась до Первого, но ждать сериал в духе «Кармелиты» не стоит: советуют ли зрители этот проект? Читать дальше 9 октября 2025
От «Хрустального» до «Душегубов» и «Фишера»: психолог объяснила, почему зрители залипают на сериалы про маньяков От «Хрустального» до «Душегубов» и «Фишера»: психолог объяснила, почему зрители залипают на сериалы про маньяков Читать дальше 6 октября 2025
Эти маньяки держали в страхе весь СССР: вот о каких реальных злодеях расскажет второй сезон «Душегубов» Эти маньяки держали в страхе весь СССР: вот о каких реальных злодеях расскажет второй сезон «Душегубов» Читать дальше 6 октября 2025
Белла — волчица, Каллены — вообще феи: две фанатские теории о «Сумерках», которые звучат безумно, но чертовски логично (и смешно) Белла — волчица, Каллены — вообще феи: две фанатские теории о «Сумерках», которые звучат безумно, но чертовски логично (и смешно) Читать дальше 5 октября 2025
Сериал «Отмороженные» получил продолжение: Ноль теперь депутат, а Фил пытается свести с ним старые счеты Сериал «Отмороженные» получил продолжение: Ноль теперь депутат, а Фил пытается свести с ним старые счеты Читать дальше 10 октября 2025
У «Декстера: Воскрешение» отличные рейтинги, так что 2 сезону быть: сценарий еще не готов, но первые подробности уже известны У «Декстера: Воскрешение» отличные рейтинги, так что 2 сезону быть: сценарий еще не готов, но первые подробности уже известны Читать дальше 10 октября 2025
«Простой забулдыга становится героем»: зрители разнесли в пух и прах «Школьный автобус» с Макконахи за скуку и фальшь «Простой забулдыга становится героем»: зрители разнесли в пух и прах «Школьный автобус» с Макконахи за скуку и фальшь Читать дальше 9 октября 2025
Сибирские леса вовсе не в Сибири?! Где на самом деле снимали «Закон тайги» с Дьяченко Сибирские леса вовсе не в Сибири?! Где на самом деле снимали «Закон тайги» с Дьяченко Читать дальше 9 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше