«Крайне отвратителен»: зрители нашли самого мерзкого героя «Душегубов» — и это не маньяк

Сериал «Душегубы» вернулся с новым сезоном, и зрители сразу нашли того, кто вызывает наибольшее отвращение. Удивительно, но это оказался вовсе не убийца.

Самым мерзким героем стал человек, наделённый властью, — тот, кто не пачкает руки кровью, но ломает чужие судьбы одним росчерком пера.

«Идет по головам»

Он не злодей в привычном смысле — не маньяк и не преступник. Его оружие — равнодушие. Он не ищет правды, не борется за справедливость, а просто делает так, чтобы ему было удобно.

«Оппонентом Ипатьеву был старший следователь Витебской прокуратуры Михаил Кузьмич Шахнович. Его сыграл Александр Самойленко. Это полная противоположность Ипатьеву. В первых же сериях он раскрывается, как весьма мерзкий и неприятный тип. Это человек, обличенный властью, но которого кроме собственного благополучия и удобства ничего не интересует. Идет по головам. Человеческая жизнь и судьба для него ничего не значат», — пишут в Сети зрители.

Шахнович вызывает не страх, а холодное раздражение — именно потому, что слишком реален. Он выбивает признания из невиновных, подбрасывает улики, давит морально. Таких людей зрители узнают мгновенно — ведь за образами преступников часто стоят такие вот «служители закона».

«Крайне отвратителен, но великолепен»

Зрители отмечают:

«В роли персонажа он был мне крайне отвратителен. Но если рассматривать в плане актерской игры, то она великолепна. От большинства его поступков испытываешь огромную неприязнь и отвращение».

Александр Самойленко играет без тени преувеличения — спокойно, почти буднично. И именно это делает сцену допроса страшнее любого преступления.

Зло без маски

«Душегубы» снова показывают, что самое опасное зло — не то, что прячется во тьме. Оно носит форму, сидит за письменным столом и уверено, что поступает правильно. А от этого становится вдвойне страшно.

Также прочитайте: Шесть российских премьер, мимо которых пройти невозможно: Петров теряет память, а Козловский открывает дверь в потусторонний мир