В «Прометее» есть отсылка не только к «Чужому», но и к другому шедевру Скотта: правда, только на Blu-ray

Когда Ридли Скотт снял «Прометей», зрители ждали ответов о ксеноморфах и загадочных Инженерах. Но фильм преподнёс ещё один сюрприз — пасхалку, которая соединила «Чужого» и «Бегущего по лезвию» в единый мир.

Связь корпораций

На Blu-ray-версии «Прометея» спрятана переписка Питера Вейланда, основателя Weyland Corp., с Элдоном Тайреллом, создателем репликантов. В письмах Вейланд называет Тайрелла своим наставником и конкурентом, который предлагал объединить усилия, чтобы «стать новыми богами».

Эти слова звучат символично: оба руководителя строили империю на жажде власти и бессмертия, и оба рухнули под тяжестью собственного комплекса бога.

Ирония судьбы

Тайрелл погиб от рук Роя Бэтти, своего же творения. Вейланд нашёл смерть, пытаясь выпросить вечную жизнь у Инженеров. Их гордыня становится зеркалом — и объяснением того, как мир будущего превратился в антиутопию, где корпорации важнее государств, а человек — лишь расходный материал.

Что это значит для вселенной

Если бы Вейланд согласился на союз, на выходе получилась бы чудовищная империя: репликанты и андроиды как оружие, корпорации-боги как новые диктаторы. В сравнении с этим сценарием даже ксеноморфы кажутся меньшей угрозой.

Но Скотт оставил фанатам пространство для догадок — и фанатские теории продолжают строить мосты между двумя культовыми сагами.

