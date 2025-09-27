Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В «Прометее» есть отсылка не только к «Чужому», но и к другому шедевру Скотта: правда, только на Blu-ray

В «Прометее» есть отсылка не только к «Чужому», но и к другому шедевру Скотта: правда, только на Blu-ray

27 сентября 2025 20:33
Кадр из фильма «Прометей»

Об этом знает ограниченное количество зрителей.

Когда Ридли Скотт снял «Прометей», зрители ждали ответов о ксеноморфах и загадочных Инженерах. Но фильм преподнёс ещё один сюрприз — пасхалку, которая соединила «Чужого» и «Бегущего по лезвию» в единый мир.

Связь корпораций

На Blu-ray-версии «Прометея» спрятана переписка Питера Вейланда, основателя Weyland Corp., с Элдоном Тайреллом, создателем репликантов. В письмах Вейланд называет Тайрелла своим наставником и конкурентом, который предлагал объединить усилия, чтобы «стать новыми богами».

Эти слова звучат символично: оба руководителя строили империю на жажде власти и бессмертия, и оба рухнули под тяжестью собственного комплекса бога.

Ирония судьбы

Тайрелл погиб от рук Роя Бэтти, своего же творения. Вейланд нашёл смерть, пытаясь выпросить вечную жизнь у Инженеров. Их гордыня становится зеркалом — и объяснением того, как мир будущего превратился в антиутопию, где корпорации важнее государств, а человек — лишь расходный материал.

Что это значит для вселенной

Если бы Вейланд согласился на союз, на выходе получилась бы чудовищная империя: репликанты и андроиды как оружие, корпорации-боги как новые диктаторы. В сравнении с этим сценарием даже ксеноморфы кажутся меньшей угрозой.

Но Скотт оставил фанатам пространство для догадок — и фанатские теории продолжают строить мосты между двумя культовыми сагами.

Ранее мы писали: Замена «Твин Пикс» от Netflix уже в топах на Rotten Tomatoes: критики называют сериал «сенсацией» и ставят 89%.

Фото: Кадр из фильма «Прометей»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет? Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет? Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Читать дальше 29 сентября 2025
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) «Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше