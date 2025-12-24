В преддверии Нового года НТВ выпускает горячую детективную новинку: сразу 8 серий за два дня — это «бомба»

Новогодняя телесетка снова выглядит как салат из прошлого: одни и те же фильмы, знакомые до последней реплики, и сериалы, которые крутят по кругу уже не первый год. Но в этом хороводе повторов НТВ неожиданно выбивается вперёд. Канал не просто затыкает эфир «проверенной классикой», а аккуратно подкидывает зрителю то, ради чего телевизор вообще хочется включать.

Разбираемся по дням и по сути.

Премьера, которую никто не ждал: «Ничья в пользу КГБ»

29 и 30 декабря НТВ выстреливает сразу восемью сериями исторической драмы «Ничья в пользу КГБ». И это тот самый случай, когда слово «премьера» — не формальность.

Сериал Михаила Вассербаума изначально проходил как проект 2026 года, и потому его внезапный выход под конец 2025-го выглядит почти дерзко. Холодная эпоха, разведка, большие ставки, Денис Нурулин, Петар Зекавица, Илья Шакунов — всё это звучит куда бодрее очередного праздничного капустника.

Для новогодней недели — редкий выбор: не фоном, а с расчётом на внимательный просмотр.

«Первый отдел»: подготовка к пятому сезону без лишних объяснений

С 1 января НТВ начинает прокрутку «Первого отдела», и это выглядит уже как фирменный почерк канала. Точно так же было и год назад: сначала повтор всех сезонов, а затем — внезапная премьера нового.

Формально о «Первом отделе 5» никто ещё громко не объявлял, но сетка говорит сама за себя. Если сериал уже ставят в новогодние праздники плотным блоком, значит, продолжение не просто снято — оно буквально на старте.

«Пять минут тишины»: длинная дорога к шестому сезону

Со 2 января НТВ параллельно запускает «Пять минут тишины» — начиная с третьего сезона. И здесь всё читается довольно прозрачно: если канал снова выстраивает хронологию, значит, «Леса и реки» — шестой сезон — уже не за горами. Февраль или март выглядят максимально реалистично.

Да, это всё ещё сериал «про спасателей», но в отличие от многих долгоиграющих франшиз он пока не скатился в самопародию — и это уже достижение.

Старое, но не бесполезное: «Вечный зов»

С 2 по 4 января в сетке НТВ снова появляется «Вечный зов». Не сюрприз, но и не раздражитель. Этот сериал давно стал частью праздничного телевизионного ритуала — как ёлка или салют.

Он не выглядит свежо, но работает как якорь для аудитории, которая включает телевизор именно в праздники и именно ради такого контента.

Итог: неожиданно вменяемые праздники

Пока Первый канал и «Россия 1» соревнуются в количестве повторов «Иронии судьбы», НТВ аккуратно собирает собственный сценарий новогодней недели:

— громкая историческая премьера, — подготовка к флагманским продолжениям, — минимум пустых «телепремьер».

Редкий случай, когда федеральный канал в праздники не делает вид, что зритель всё равно ничего не заметит. И за это НТВ в этом году хочется сказать простое человеческое спасибо.

Ранее мы писали: Этот испанский сериал 2025 года от Netflix стал шикарной заменой «Настоящему детективу»: и всего 6 серий — ни минуты лишней.