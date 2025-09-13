В «Последнем обряде» вроде все отлично, но один момент раздражает: такого в «Заклятии» раньше не было

Франшиза «Заклятие» за десять лет стала эталоном современного хоррора. Она подарила миру куклу Аннабель, демона Валака и целый пласт кинематографической мифологии, за которой следили с не меньшим интересом, чем за судьбой Уорренов.

Поэтому когда «Заклятие: Последний обряд» было заявлено как заключительная часть, зрители ожидали масштабной точки в истории. Но вместо завершения — получили серьёзную недоработку.

Кассовый успех с горьким привкусом

Фильм собрал внушительные 194 миллиона долларов и подарил Вере Фармиге и Патрику Уилсону один из лучших выходов в роли Лоррейн и Эда Уорренов. Атмосфера, жуткие сцены одержимости, напряжённые моменты — всё это сработало. Но за красивой оболочкой скрывалось упущение, которое нельзя не заметить.

Демон из зеркала

Главный антагонист финала был связан с отражениями. Искажённые двойники, пугающие сцены в зеркалах, ощущение угрозы из-за грани — визуально это работало идеально.

Но мифология существа так и осталась за кадром. Кто он? Откуда пришёл? Зачем нужен именно Уорренам? На эти вопросы зрители не получили ответа. И это особенно болезненно, ведь именно мифология всегда делала «Заклятие» больше, чем просто аттракцион со скримерами.

Почему Валак сработал, а зеркальный демон — нет

В «Заклятии 2» зрителям представили Валака, демоническую монахиню, чьё имя, происхождение и оккультные корни были вплетены в историю. Благодаря этому Валак стал иконой хоррора, а затем получил два собственных спин-оффа.

Зеркальный демон мог повторить этот путь — играть на архетипических страхах и вдохновить отдельную линейку фильмов. Но без объяснений он остался просто страшной картинкой, которую быстро забыли.

Упущенный шанс

Финал франшизы обязан был стать связующим звеном для всей десятилетней истории. Но, обойдя стороной мифологию нового демона, «Последний обряд» завершил вселенную на полуслове. Фанаты ушли из кино с чувством недосказанности — и вряд ли будут вспоминать зеркальное чудовище так же, как Валака или Аннабель.

«Заклятие: Последний обряд» напугало зрителей, но не дало того, ради чего фанаты любили эту серию — мифологии и законченной истории. Для фильма, который должен был стать кульминацией, это самая непростительная ошибка.

