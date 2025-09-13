Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В «Последнем обряде» вроде все отлично, но один момент раздражает: такого в «Заклятии» раньше не было

В «Последнем обряде» вроде все отлично, но один момент раздражает: такого в «Заклятии» раньше не было

13 сентября 2025 21:31
Кадр из фильма «Заклятье: Последний обряд»

Зрители зря ждали привычной развязки.

Франшиза «Заклятие» за десять лет стала эталоном современного хоррора. Она подарила миру куклу Аннабель, демона Валака и целый пласт кинематографической мифологии, за которой следили с не меньшим интересом, чем за судьбой Уорренов.

Поэтому когда «Заклятие: Последний обряд» было заявлено как заключительная часть, зрители ожидали масштабной точки в истории. Но вместо завершения — получили серьёзную недоработку.

Кассовый успех с горьким привкусом

Фильм собрал внушительные 194 миллиона долларов и подарил Вере Фармиге и Патрику Уилсону один из лучших выходов в роли Лоррейн и Эда Уорренов. Атмосфера, жуткие сцены одержимости, напряжённые моменты — всё это сработало. Но за красивой оболочкой скрывалось упущение, которое нельзя не заметить.

Демон из зеркала

Кадр из фильма «Заклятье: Последний обряд»

Главный антагонист финала был связан с отражениями. Искажённые двойники, пугающие сцены в зеркалах, ощущение угрозы из-за грани — визуально это работало идеально.

Но мифология существа так и осталась за кадром. Кто он? Откуда пришёл? Зачем нужен именно Уорренам? На эти вопросы зрители не получили ответа. И это особенно болезненно, ведь именно мифология всегда делала «Заклятие» больше, чем просто аттракцион со скримерами.

Почему Валак сработал, а зеркальный демон — нет

В «Заклятии 2» зрителям представили Валака, демоническую монахиню, чьё имя, происхождение и оккультные корни были вплетены в историю. Благодаря этому Валак стал иконой хоррора, а затем получил два собственных спин-оффа.

Зеркальный демон мог повторить этот путь — играть на архетипических страхах и вдохновить отдельную линейку фильмов. Но без объяснений он остался просто страшной картинкой, которую быстро забыли.

Упущенный шанс

Финал франшизы обязан был стать связующим звеном для всей десятилетней истории. Но, обойдя стороной мифологию нового демона, «Последний обряд» завершил вселенную на полуслове. Фанаты ушли из кино с чувством недосказанности — и вряд ли будут вспоминать зеркальное чудовище так же, как Валака или Аннабель.

«Заклятие: Последний обряд» напугало зрителей, но не дало того, ради чего фанаты любили эту серию — мифологии и законченной истории. Для фильма, который должен был стать кульминацией, это самая непростительная ошибка.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.

Фото: Кадр из фильма «Заклятье: Последний обряд»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет? Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет? Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Читать дальше 29 сентября 2025
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) «Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче 15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше