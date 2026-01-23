В подъезде пропал лифт — и началось: в Петербурге снимают комедийный детектив с Анной Уколовой — что еще известно о сериале

Хотели чего-то необычного? Вот оно. В одном петербургском подъезде происходит событие, способное взбудоражить кого угодно, — исчезает лифт. Не ломается и не застревает, а пропадает полностью.

С этого и начинаются съёмки комедийного детектива «Лифт», который уже на этапе идеи звучит подозрительно жизненно.

Подъезд как сцена преступления

Расследовать пропажу берётся старшая по подъезду Надежда Носова (она же Анна Уколова) — домохозяйка, мать двух сыновей и человек, который знает про соседей больше, чем они сами хотели бы.

Вместе с младшим сыном она шаг за шагом распутывает странную историю, и довольно быстро становится ясно: лифт — это только верхушка айсберга, пишет ОККО.

За закрытыми дверями девятиэтажки скрывается куда больше тайн, интриг и неловких секретов. И в какой-то момент главным подозреваемым становится старший сын Нади — ситуация, в которой расследование превращается в дело чести.

Смех сквозь тесные коридоры

Сериал снимают в жанре мокьюментари, и это ключевой момент. Камера будто подглядывает за жизнью подъезда, делая абсурд почти документальным. Съёмки проходят в реальных жилых домах Санкт-Петербурга — без павильонного простора, с узкими лестницами и тесными квартирами. Работать в таких условиях сложно, но именно это даёт ощущение подлинности: кажется, что всё происходящее может случиться в любом доме.

«Лифт» обещает быть комедией не про шутки, а про людей — с их привычками, подозрениями и умением превращать бытовую мелочь в настоящее расследование.