Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В первый день зимы НТВ побалует зрителей стартом этого нашумевшего сериала: летом 2025 года был хитом на ИВИ

В первый день зимы НТВ побалует зрителей стартом этого нашумевшего сериала: летом 2025 года был хитом на ИВИ

28 ноября 2025 15:42
Кадр из сериала «Хирург»

Многие с удовольствием посмотрят проект на телевидении.

Иногда сериал появляется тихо, но оставляет после себя такой шум, что зрители ещё долго спрашивают: «А что это было?» «Хирург» как раз из таких. Летняя онлайн-премьера на Иви и Start прошла громко, а теперь триллер с Сергеем Гилёвым выходит на НТВ — и делает это в первый день зимы, как будто намеренно открывая сезон холодных нервов и горячих эмоций.

Что за история скрывается под белыми халатами

На поверхности — престижная клиника, сияющие коридоры, врачи, которым доверяют жизни. Но за фасадом прячется настоящий полигон: подпольные пересадки органов, сделки в тени и люди, которые всё ещё пытаются остаться людьми, хотя обстоятельства толкают в пропасть.

Сергей Гилёв играет талантливого хирурга, которого обвиняют в убийстве журналистки. Он сбегает, чтобы очистить имя, но по дороге собирает целый клубок из предательства, крови и чужих секретов. Его случайная спутница Юля постепенно превращается в его единственный шанс — и единственный риск.

Почему зрители ждали возвращения «Хирурга»

В сериале нет стерильной условности — он быстрый, тревожный, местами даже дерзко смешной. Гилёв шутит, что один из знакомых назвал «Хирурга» лучшей комедией года — и в этом есть своя правда. Когда драма зашкаливает, эмоции заходят на новый круг, а абсурд подпольной медицины обретает почти гротескную силу.

Атмосфера напоминает криминальные триллеры НТВ нулевых, но с современным темпом, резкостью и актуальными темами. Подпольный рынок органов — топливо для сильной истории, и авторы выжимают из него максимум.

Что обещают создатели и актёры

Марина Ворожищева говорит, что «Хирург» — это не сериал, а пиршество тем. Санников уверяет: финал перевернёт всё с ног на голову и точно потребует продолжения. А значит, можно рассчитывать на неожиданные повороты, болезненные решения и ту самую остроту, которой так не хватает классическим криминальным драмам.

Погружение в мир, где хищники и жертвы меняются местами каждую минуту, обещает быть глубоким. И это как раз тот случай, когда телепремьера может подарить вторую волну обсуждений — громче первой.

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе.

Фото: Кадр из сериала «Хирург»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
1 декабря на НТВ стартуют сразу два сериала о врачах: в одном спасают людей, во втором — разрушают представления о медицине 1 декабря на НТВ стартуют сразу два сериала о врачах: в одном спасают людей, во втором — разрушают представления о медицине Читать дальше 26 ноября 2025
«Пора это все заканчивать»: стартовали съемки 6 сезона сериала «Спасская», но зрители этому не рады «Пора это все заканчивать»: стартовали съемки 6 сезона сериала «Спасская», но зрители этому не рады Читать дальше 29 ноября 2025
Та самая девочка из «Как приручить лису»: топ-3 сериала с Таисьей Калинкиной, которые зрители смотрят запоем Та самая девочка из «Как приручить лису»: топ-3 сериала с Таисьей Калинкиной, которые зрители смотрят запоем Читать дальше 29 ноября 2025
47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео) 47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео) Читать дальше 28 ноября 2025
Когда выйдет 8 сезон «Скорой помощи» на НТВ? Уже объявлена точная дата — и зрители готовятся к большому возвращению Куценко Когда выйдет 8 сезон «Скорой помощи» на НТВ? Уже объявлена точная дата — и зрители готовятся к большому возвращению Куценко Читать дальше 28 ноября 2025
Зрители считают, что зря Васильев согласился сниматься в 8 сезоне «Невского»: вот почему уйти тихо было бы лучшим вариантом Зрители считают, что зря Васильев согласился сниматься в 8 сезоне «Невского»: вот почему уйти тихо было бы лучшим вариантом Читать дальше 28 ноября 2025
Не все проекты на НТВ шумели, как «Первый отдел»: 3 детективных сериала, которые завлекают ничуть не хуже Не все проекты на НТВ шумели, как «Первый отдел»: 3 детективных сериала, которые завлекают ничуть не хуже Читать дальше 28 ноября 2025
Если надоело одно и то же: 5 свежих российских сериалов, которые приятно выбиваются из общей ленты Если надоело одно и то же: 5 свежих российских сериалов, которые приятно выбиваются из общей ленты Читать дальше 28 ноября 2025
Зрители нашли, чем «Васька» лучше «Невского»: только одной детали не хватает хиту с Васильевым, ее отсутствие все портит Зрители нашли, чем «Васька» лучше «Невского»: только одной детали не хватает хиту с Васильевым, ее отсутствие все портит Читать дальше 28 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше