В первую неделю января в ТОП-3 на ИВИ попало сразу три российских проекта: среди сказок затерялся неожиданный фильм

На этой новогодней неделе рейтинг ИВИ выглядит показательно: зрители одновременно хотят уюта, приключений и лёгкого драйва. В топе — два семейных фильма для совместного просмотра и один громкий сиквел, который берут уже «для себя».

1 место — «Горыныч» (2025)

Абсолютный лидер недели — сказочное приключение про моряка, который случайно попадает в волшебный мир и спасает маленького дракона. «Горыныч» работает по проверенной формуле: фольклор, юмор и герой, в которого легко поверить. Фильм одинаково комфортно смотрится и с детьми, и взрослыми — отсюда и стабильное первое место.

2 место — «Маша и Медведи» (2025)

На второй строчке — ещё один семейный хит. «Маша и Медведи» делает ставку не на экшен, а на добрую атмосферу и сказочный квест. История про школьницу, волшебный лес и трёх медведей цепляет простотой и теплом — именно за это зрители сейчас и голосуют просмотрами.

3 место — «Мажор в Дубае» (2025)

Тройку замыкает полный контраст двум лидерам — бодрый экшен-сиквел про Игоря Соколовского. Мажор в Дубае отправляет героя Павла Прилучного из спокойного Сочи в глянцевый Дубай, где вместо отдыха — криптовалютные аферы и опасные разборки. Фильм уверенно собирает свою аудиторию: фанатов франшизы и тех, кто соскучился по лёгкому, зрелищному приключению без лишней драмы.

Общий вывод

Текущий топ ИВИ наглядно показывает баланс зрительских желаний: днём — сказки и семейное кино, вечером — экшен и комедия «для взрослых». Универсальная формула начала года, которая снова работает безотказно.

