Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В первую неделю января в ТОП-3 на ИВИ попало сразу три российских проекта: среди сказок затерялся неожиданный фильм

В первую неделю января в ТОП-3 на ИВИ попало сразу три российских проекта: среди сказок затерялся неожиданный фильм

4 января 2026 16:11
Кадр из фильма «Мажор в Дубае»

Выбор пользователей получился неожиданный.

На этой новогодней неделе рейтинг ИВИ выглядит показательно: зрители одновременно хотят уюта, приключений и лёгкого драйва. В топе — два семейных фильма для совместного просмотра и один громкий сиквел, который берут уже «для себя».

1 место — «Горыныч» (2025)

Абсолютный лидер недели — сказочное приключение про моряка, который случайно попадает в волшебный мир и спасает маленького дракона. «Горыныч» работает по проверенной формуле: фольклор, юмор и герой, в которого легко поверить. Фильм одинаково комфортно смотрится и с детьми, и взрослыми — отсюда и стабильное первое место.

2 место — «Маша и Медведи» (2025)

На второй строчке — ещё один семейный хит. «Маша и Медведи» делает ставку не на экшен, а на добрую атмосферу и сказочный квест. История про школьницу, волшебный лес и трёх медведей цепляет простотой и теплом — именно за это зрители сейчас и голосуют просмотрами.

3 место — «Мажор в Дубае» (2025)

Тройку замыкает полный контраст двум лидерам — бодрый экшен-сиквел про Игоря Соколовского. Мажор в Дубае отправляет героя Павла Прилучного из спокойного Сочи в глянцевый Дубай, где вместо отдыха — криптовалютные аферы и опасные разборки. Фильм уверенно собирает свою аудиторию: фанатов франшизы и тех, кто соскучился по лёгкому, зрелищному приключению без лишней драмы.

Общий вывод

Текущий топ ИВИ наглядно показывает баланс зрительских желаний: днём — сказки и семейное кино, вечером — экшен и комедия «для взрослых». Универсальная формула начала года, которая снова работает безотказно.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.

Фото: Кадр из фильма «Мажор в Дубае»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Кто родился у богатырей в мультфильме «Три богатыря и свет клином»: один из них даже стал отцом двойни — рассказываем Кто родился у богатырей в мультфильме «Три богатыря и свет клином»: один из них даже стал отцом двойни — рассказываем Читать дальше 5 января 2026
«Ёлок» уже 13: как правильно смотреть по порядку самую известную новогоднюю франшизу «Ёлок» уже 13: как правильно смотреть по порядку самую известную новогоднюю франшизу Читать дальше 5 января 2026
«Доктор Хаус» по-русски: почему «Добрый доктор» со Стояновым может стать самой шумной новогодней комедией 2026 года «Доктор Хаус» по-русски: почему «Добрый доктор» со Стояновым может стать самой шумной новогодней комедией 2026 года Читать дальше 4 января 2026
Новый фильм «Буратино» зря сравнивают с советским хитом: вот 5 причин, почему на него стоит обязательно сходить в кино Новый фильм «Буратино» зря сравнивают с советским хитом: вот 5 причин, почему на него стоит обязательно сходить в кино Читать дальше 4 января 2026
Блокбастер со звездой Голливуда, ответ «Брату 2» и еще 3 фильма, которые так и не успел снять Балабанов Блокбастер со звездой Голливуда, ответ «Брату 2» и еще 3 фильма, которые так и не успел снять Балабанов Читать дальше 3 января 2026
Это сейчас «Брат» — культовый фильм даже для зумеров, а в 90-е его разнесли критики: больше всего досталась Бодрову Это сейчас «Брат» — культовый фильм даже для зумеров, а в 90-е его разнесли критики: больше всего досталась Бодрову Читать дальше 2 января 2026
«Только глупость, тупость и бездарность»: Татьяна Тарасова терпеть не может «Лед» и сравнения с героиней Марии Ароновой «Только глупость, тупость и бездарность»: Татьяна Тарасова терпеть не может «Лед» и сравнения с героиней Марии Ароновой Читать дальше 2 января 2026
Говорухин переделал и финал, и историю Кати: главные отличия «Ворошиловского стрелка» от книги Говорухин переделал и финал, и историю Кати: главные отличия «Ворошиловского стрелка» от книги Читать дальше 1 января 2026
Худший мультфильм во франшизе «Три богатыря» можно вычислить по рейтингу: на IMDb — всего 4,9 Худший мультфильм во франшизе «Три богатыря» можно вычислить по рейтингу: на IMDb — всего 4,9 Читать дальше 1 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше