В первую неделю сентября зрители запоем смотрят эти 5 сериалов: есть и проверенные хиты, и супер-новинки

Неделя в мире сериалов выдалась жаркой: киноманы обсуждают пришельцев, исторические битвы, заложников и возвращение любимого антигероя. Мы собрали для вас топ-5 шоу, которые сегодня удерживают первые строчки рейтингов.

«Чужой: Земля» (1-й сезон)

На первом месте без сюрпризов — «Чужой: Земля». Ноа Хоули берёт мифологию ксеноморфов и переносит её на ТВ так, что это выглядит не менее масштабно, чем у Ридли Скотта.

Критики в восторге: 95% на Rotten Tomatoes. Зрители чуть прохладнее — 71%, но всё равно сериал называют «стилистически смелым и чертовски пугающим».

«Заложник» (ограниченная серия)

Netflix предлагает напряжённый триллер с Жюли Дельпи и Сюранной Джонс. Сюжет строится на постоянных поворотах: только думаешь, что понял правила игры, как сценаристы переворачивают доску.

Критики отмечают атмосферу и актёрскую игру (82%), а вот зрители разделились: попкорн-рейтинг всего 42%. Но если любите неожиданные развязки — эта драма затянет.

«Список смертников: Тёмный волк»

Prime Video развивает франшизу и показывает историю Бена Эдвардса — героя Тейлора Китча. Сериал рассказывает о его прошлом, а вместе с ним в кадре появляются Крис Пратт и Том Хоппер.

Критики настроены сдержанно (71%), зато зрители приняли на ура (83%). Это крепкий экшен-прикол к основной истории, который работает именно как расширение вселенной.

«Миротворец» (2-й сезон)

Джон Сина возвращается — и шоу выстреливает на все сто. Критики почти единодушны: 99% свежести, и это не случайность.

Во втором сезоне герой становится объёмнее, добавляется больше эмоций, но при этом не теряется фирменная абсурдность. «Миротворец» теперь не только комиксный экшен, но и драма с человеческим сердцем, и зрителям это нравится (79%).

«Король и завоеватель»

Историческая драма про Вильгельма Нормандского и Гарольда Уэссекского, кульминация — битва при Гастингсе 1066 года. В ролях Николай Костер-Вальдау и Джеймс Нортон, но оценки пока сдержанные: критики — 60%, зрители — всего 36%.

Проект ценят за масштаб и костюмы, но ругают за сценарные провалы. Однако для любителей исторического жанра — повод заглянуть.

Итог

Пятёрка получилась пёстрой: от космического ужаса до британской истории и супергеройской сатиры. Но объединяет эти шоу одно: они обсуждаются. А это значит, что мимо пройти невозможно — хотя бы для того, чтобы составить собственное мнение.

