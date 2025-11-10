Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В первой «Дюне» пугал зрителей: почему даже среди ментатов Хават был исключением — на это указывают его внешние особенности

В первой «Дюне» пугал зрителей: почему даже среди ментатов Хават был исключением — на это указывают его внешние особенности

10 ноября 2025 07:58
Кадр из фильма «Дюна»

Его глаза создавали завораживающий и жуткий эффект на экране.

Вселенная «Дюны» поражает своей необычностью даже искушенных зрителей и читателей. В этом мире полностью отсутствуют компьютеры и роботы, даже в привычных нам формах.

Однако потребность в сложных вычислениях оставалась огромной. Решение нашли в создании особой категории людей — ментатов.

Эти специалисты развивали свой мозг до невероятных возможностей. Их интеллектуальные способности могли соперничать с вычислительными машинами, а в некоторых аспектах даже превосходили их.

Первый ментат

Первый ментат появился в эпоху Батлерианского джихада. Тогда человечество вело борьбу с мыслящими машинами за право на существование.

Империей машин управлял Омниус, но существовали и автономные искусственные интеллекты. Среди них выделялся Эразмус — ИИ, стремившийся постичь человеческую природу.

На планете Коррино Эразмус содержал группу людей для экспериментов. Его заинтересовала возможность развить человеческий мозг до уровня вычислительной машины. Для этого он выбрал раба по имени Гилбертус Албанс.

Эразмус воспитывал Гилбертуса как собственного ученика. Он применял особые методики развития когнитивных способностей и логического мышления. Дополнительно робот использовал технологии, замедлявшие старение и продлевавшие жизнь.

В результате Гилбертус достиг невероятных интеллектуальных показателей. Его мышление приблизилось к компьютерным алгоритмам, что означало успех эксперимента. Так появился первый прототип ментата.

Как стать ментатом

Стать ментатом мог только человек с выдающимися врожденными способностями. Кандидаты проходили многолетнюю интенсивную психическую подготовку.

Ментаты не были просто живыми калькуляторами. Их уникальность заключалась в способности выстраивать сверхлогические гипотезы.

Они обрабатывали колоссальные массивы информации. Ментатов учили выявлять глубинные закономерности в данных и делать точные прогнозы. Они различались по уровню мастерства — например, тот самый Хават из дома Атрейдесов, напугавший многих зрителей видом своих глаз, считался эталоном.

Кадр из фильма «Дюна»

Способности можно было усилить с помощью сока Сафо. Это многократно увеличивало производительность. Однако вещество вызывало зависимость и оставляло видимые отметины — характерные красные пятна вокруг губ, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Ранее портал «Киноафиша» писал, как «Дюна» Вильнева связана с «Властелином колец».

Фото: Кадры из фильма «Дюна» (2021)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вин Дизель так снялся в «Пятом элементе», что его даже никто не заметил: и в титры вписать забыли Вин Дизель так снялся в «Пятом элементе», что его даже никто не заметил: и в титры вписать забыли Читать дальше 10 ноября 2025
Рипли рыдала как МакКонахи в «Интерстелларе»: почему Ридли Скотт выкинул из «Чужих» такую важную сцену Рипли рыдала как МакКонахи в «Интерстелларе»: почему Ридли Скотт выкинул из «Чужих» такую важную сцену Читать дальше 10 ноября 2025
Кинг дрожал в кресле кинотеатра на просмотре этого фильма, а для режиссера это стало наградой: «Для меня это "Оскар"» Кинг дрожал в кресле кинотеатра на просмотре этого фильма, а для режиссера это стало наградой: «Для меня это "Оскар"» Читать дальше 9 ноября 2025
Как вообще Скайнет допустил такой просчет: почему Т-800 стареет в «Терминаторе» Как вообще Скайнет допустил такой просчет: почему Т-800 стареет в «Терминаторе» Читать дальше 9 ноября 2025
В культовом фильме Финчера «Семь» нашли советский след: все внимание на Миллза и его жену В культовом фильме Финчера «Семь» нашли советский след: все внимание на Миллза и его жену Читать дальше 7 ноября 2025
Питер Джексон решил это не показывать: почему у Леголаса никогда не кончались стрелы Питер Джексон решил это не показывать: почему у Леголаса никогда не кончались стрелы Читать дальше 6 ноября 2025
Это не сокращенная версия фамилии: почему персонажа Моргана Фримена в «Побеге из Шоушенка» зовут Рэд и при чем тут шутка про ирландца Это не сокращенная версия фамилии: почему персонажа Моргана Фримена в «Побеге из Шоушенка» зовут Рэд и при чем тут шутка про ирландца Читать дальше 6 ноября 2025
Что было с Джеком после «Титаника»? Зрители уверены: он выжил, сбежал от Розы и стал героем другого фильма Что было с Джеком после «Титаника»? Зрители уверены: он выжил, сбежал от Розы и стал героем другого фильма Читать дальше 6 ноября 2025
Маму уже нашел, а папа где? Раскрыт сюжет и дата выхода нового мультика «Лунтик. Обратная сторона Луны» Маму уже нашел, а папа где? Раскрыт сюжет и дата выхода нового мультика «Лунтик. Обратная сторона Луны» Читать дальше 11 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше