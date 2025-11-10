В первой «Дюне» пугал зрителей: почему даже среди ментатов Хават был исключением — на это указывают его внешние особенности

Его глаза создавали завораживающий и жуткий эффект на экране.

Вселенная «Дюны» поражает своей необычностью даже искушенных зрителей и читателей. В этом мире полностью отсутствуют компьютеры и роботы, даже в привычных нам формах.

Однако потребность в сложных вычислениях оставалась огромной. Решение нашли в создании особой категории людей — ментатов.

Эти специалисты развивали свой мозг до невероятных возможностей. Их интеллектуальные способности могли соперничать с вычислительными машинами, а в некоторых аспектах даже превосходили их.

Первый ментат

Первый ментат появился в эпоху Батлерианского джихада. Тогда человечество вело борьбу с мыслящими машинами за право на существование.

Империей машин управлял Омниус, но существовали и автономные искусственные интеллекты. Среди них выделялся Эразмус — ИИ, стремившийся постичь человеческую природу.

На планете Коррино Эразмус содержал группу людей для экспериментов. Его заинтересовала возможность развить человеческий мозг до уровня вычислительной машины. Для этого он выбрал раба по имени Гилбертус Албанс.

Эразмус воспитывал Гилбертуса как собственного ученика. Он применял особые методики развития когнитивных способностей и логического мышления. Дополнительно робот использовал технологии, замедлявшие старение и продлевавшие жизнь.

В результате Гилбертус достиг невероятных интеллектуальных показателей. Его мышление приблизилось к компьютерным алгоритмам, что означало успех эксперимента. Так появился первый прототип ментата.

Как стать ментатом

Стать ментатом мог только человек с выдающимися врожденными способностями. Кандидаты проходили многолетнюю интенсивную психическую подготовку.

Ментаты не были просто живыми калькуляторами. Их уникальность заключалась в способности выстраивать сверхлогические гипотезы.

Они обрабатывали колоссальные массивы информации. Ментатов учили выявлять глубинные закономерности в данных и делать точные прогнозы. Они различались по уровню мастерства — например, тот самый Хават из дома Атрейдесов, напугавший многих зрителей видом своих глаз, считался эталоном.

Способности можно было усилить с помощью сока Сафо. Это многократно увеличивало производительность. Однако вещество вызывало зависимость и оставляло видимые отметины — характерные красные пятна вокруг губ, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

