В первом сезоне «Гарри Поттера» появятся сразу два Рона Уизли — HBO готовит неожиданный поворот для тех, кто читал книги

23 февраля 2026 16:40
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2001)

Да, изначально от этой сцены отказались, но сейчас ведь все будет иначе.

В новом сериале HBO по «Гарри Поттеру» фанатов ждет неожиданная деталь, о которой раньше никто всерьез не говорил. В первом сезоне появятся сразу два Рона Уизли.

И это не трюк монтажа, а осознанное решение авторов. Рассказываем, кто сыграет второго Рона и зачем создатели идут на такой ход.

Два Рона в первом сезоне

По информации Redanian Intelligence, к проекту присоединился Луис Шелтон. Ему досталась роль повзрослевшей версии Рона Уизли. Основную версию героя играет Аластар Стаут. Таким образом, в одном из эпизодов зрители увидят Рона не только ребенком, но и старше.

Для экранизации это важный момент. В полнометражном фильме 2001 года подобная сцена была упрощена, и зрители фактически не увидели то, что читали в книге 1997 года. Зеркало Еиналеж показывает самое сокровенное желание человека.

В «Философском камне» Рон видел себя старостой, но в фильме 2001 года это осталось лишь его рассказом. В сериале эту сцену наконец покажут — и зрители увидят желание Уизли на экране.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Сериал, судя по всему, намерен внимательнее работать с первоисточником и визуализировать то, что раньше осталось за кадром.

Новые актеры и знакомые связи

Стало известно и о других пополнениях в касте. Наоми Уиртнер сыграет мадам Малкин, а Нил Эдмонд появится в роли управляющего отелем. Гарри Поттера воплощает Доминик Маклафлин, Драко Малфоя — Локс Пратт, пишет портал Soyuz.

Любопытная деталь: сын Уиртнер, Фрэнк Диллэйн, ранее сыграл юного Тома Реддла в фильме 2009 года. Съемки идут активно, премьера намечена на 2027 год. Проект рассчитан на экранизацию всех семи книг, шоураннером выступает Франческа Гардинер, режиссером — Марк Майлод.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2001)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
