В ожидании 5 сезона «Ведьмака» зрители вспомнили про этот фильм с Фрейей Аллан: на Rotten Tomatoes получил крепкие 80%

30 ноября 2025 17:09
Кадр из фильма «Планета обезьян: Новое царство»

Отличный вариант для воскресного вечера.

У «Планеты обезьян» долгая история и армия поклонников, но именно «Новое царство» впервые вывело в центр сюжета человека — в прямом и символическом смысле. Этим человеком стала Мэй в исполнении Фрейи Аллан — той самой, которую мир знает как Цири из сериала Netflix.

Для Аллан роль оказалась точкой роста: играя единственного человека, способного оставить след в культуре горилл и перевернуть их представление о прошлом, актриса буквально несёт драматическую ось фильма. И именно её образ стал одним из ключевых аргументов критиков, почему картина держит 80 % на Rotten Tomatoes.

Новый дом фильма — и почему он важен именно для поклонников «Ведьмака»

Теперь «Королевство планеты обезьян» доступно на HBO Max. Раньше фильм находился в ограниченном доступе на Hulu, но с переходом на более крупную платформу картина стала по-настоящему массовой — как раз вовремя, пока мир ждёт новости о пятом сезоне «Ведьмака».

И да, это один из тех редких случаев, когда аудитория сериала получает возможность увидеть любимую актрису в абсолютно другом амплуа — зрелом и более драматичном, чем её роль Цири.

О чём фильм — коротко, но по делу

Кадр из фильма «Планета обезьян: Новое царство»

Сюжет разворачивается спустя многие годы после эпохи Цезаря. Горилла Ноа (Оуэн Тиг) покидает свой клан и встречает загадочную девушку Мэй — ту самую, которую играет Аллан.

Их встреча становится отправной точкой для совершенно нового витка истории. Она заставляет Ноа усомниться в легендах своего народа, а решение, которое он принимает в финале, меняет судьбу и людей, и обезьян.

Именно Мэй становится моральным зеркалом для героя — персонажем, без которого сюжет бы просто не существовал. И работа Аллан делает это зеркало максимально убедительным.

Фрейя Аллан продолжает свой год

У актрисы сейчас заметный творческий подъём. После смены Геральта и ухода Генри Кавилла серия «Ведьмака» фактически делает ставку на Цири — её сюжетные линии станут центральными в финальном сезоне, который экранирует «Крещение огнём», «Башню Ласточки» и «Владычицу Озера».

Поэтому появление Аллан в крупном фантастическом блокбастере в перерыве между сезонами — отличный знак: актриса не только удерживает свою популярность, но и расширяет диапазон.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из фильма «Планета обезьян: Новое царство»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
