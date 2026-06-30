В отличие от «Игры престолов» этот сериал HBO идеален от начала до конца: всего 3 сезона — и ни одной лишней серии

После успеха «Игры престолов», «Ведьмака» и «Колец власти» зрителей уже трудно удивить масштабным фэнтези. Но есть сериал, который многие незаслуженно пропустили. Речь о «Темных началах» — экранизации знаменитой трилогии Филипа Пулмана.

Проект HBO завершился после трех сезонов и сумел рассказать всю историю без спешки, поэтому многие поклонники жанра до сих пор называют его одной из самых удачных фэнтези-адаптаций последних лет.

История, которая становится взрослее вместе с героиней

Главная героиня Лира Белаква сначала кажется обычной любопытной девочкой, но очень быстро оказывается в центре событий, от которых зависит судьба сразу нескольких миров. Вместе с ней зритель постепенно открывает тайны загадочной Пыли, знакомится с Магистериумом, путешествует по разным мирам и понимает, что за сказочной оболочкой скрывается куда более серьезная история.

При этом сериал не пытается быть легким семейным приключением. Здесь хватает сложных моральных вопросов, политических конфликтов и тем, которые обычно редко поднимают в подростковом фэнтези.

Не просто замена Гарри Поттеру

Многие сравнивают «Темные начала» с «Гарри Поттером», но сходство здесь скорее внешнее. Если история о Хогвартсе постепенно взрослеет вместе со своими героями, то сериал HBO с самого начала задает более мрачный тон.

Здесь соседствуют бронированные белые медведи, деймоны — животные, которые являются частью человеческой души, путешествия между мирами и древние пророчества. Но все это работает не ради красивой картинки, а помогает раскрыть историю взросления, свободы выбора и борьбы с системой.

Один из тех редких сериалов, которые не испортили финалом

Отдельно зрители хвалят то, что создатели не растянули историю на лишние сезоны. Три сезона полностью охватывают книжную трилогию, поэтому сюжет выглядит цельным и завершенным.

Во многом успеху помогает и Дафни Кин, сыгравшая Лиру. За время сериала ее героиня действительно меняется, а вместе с ней меняется и весь мир вокруг. Именно поэтому многие поклонники фэнтези называют «Темные начала» одним из тех редких проектов, которые интересно смотреть от первой серии до самого финала.