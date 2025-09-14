В оригинальной концовке фильма «Я — легенда» Невилл не взрывает гранату: финал изменили лишь в угоду зрителям

В прокатной версии фильма «Я — легенда» Роберт Невилл (Уилл Смит) жертвует собой: подрывает гранату, уничтожая зараженных и спасая Анну, Итана и ампулу с кровью. Его смерть подана как подвиг, а финальные слова Анны закрепляют образ героя: «Мы — его наследие. Это его легенда».

Но именно этот финал был снят наспех — после того как тестовые зрители отвергли изначальную версию.

Альтернативный финал

В оригинальной развязке всё идёт иначе. Когда толпа зараженных врывается в лабораторию, Альфа-самец рисует на стекле бабочку. Невилл замечает такую же татуировку на теле своей пленницы — самки, на которой он ставил эксперименты.

В этот момент он осознаёт: заражённые пришли не убивать, а вернуть её. Вместо самопожертвования он открывает дверь и отдаёт женщину-самку её партнёру. Зараженные принимают её и уходят, оставляя Невилла живым.

Невилл глазами монстров

После этого камера задерживается на стене с фотографиями всех подопытных, которых Невилл использовал ради поисков лекарства. Теперь зритель видит их как жертв, а сам герой впервые понимает масштаб своих ошибок.

Он произносит только одно слово: «Простите». Для зараженных Невилл — вовсе не спаситель, а мифический злодей, охотник, крадущий и убивающий их близких. Вот в чём смысл названия «Я — легенда»: легендой он стал не для людей, а для существ, которых дегуманизировал.

Связь с книгой

Такой финал ближе к новелле Ричарда Мэтисона 1954 года. Там Невилл тоже понимает, что заражённые сохранили человечность и построили собственное общество. Для них он — пугало, чудовище, из-за которого матери пугают детей.

Намёки на разумность зараженных есть и в фильме: хитроумные ловушки, организованные атаки, риск выйти на солнце ради спасения партнёрши.

Почему выбрали другой вариант

Студия Warner Bros. побоялась показывать такую концовку. Тестовые аудитории захотели видеть победу, лекарство и героическую смерть. В итоге фильм получил эффектный, но более поверхностный финал.

А вот альтернативная версия заставляет задуматься о морали и ответственности. Она делает историю трагичнее, но честнее: чудовища — не всегда они. Иногда чудовище — это человек, уверенный в своей правоте.

