Киноафиша Статьи В «Оно: Добро пожаловать в Дерри» уже нарушили канон Кинга: как Пеннивайз попал на Землю — автор такого не писал

18 ноября 2025 12:48
Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

История прилета клоуна на нашу планету обросла подробностями.

В четвертой серии «Оно: Добро пожаловать в Дерри» зрители наконец узнали происхождение Пеннивайза. Однако разработчики отошли от оригинальной версии Стивена Кинга.

Авторы предложили собственную трактовку того, как демонический клоун оказался на нашей планете, переосмыслив ключевые моменты литературного первоисточника.

Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Сериал переносит зрителей в 1962 год. В городе снова начинают пропадать дети — это работа Пеннивайза, просыпающегося каждые 27 лет.

Расследовать исчезновения берется группа подростков, и параллельно военные пытаются использовать клоуна как оружие.

Первые серии показывают злодея в разных обличьях, но его культовый образ клоуна зрители видят лишь в четвертом эпизоде. Именно здесь раскрывается предыстория существа.

Если в романе Кинг описал его как инопланетянина, прилетевшего на астероиде, то сериал добавляет к этому новые повороты.

Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Как Пеннивайз попал на планету

Согласно сериалу, Пеннивайз прибыл на Землю в астероиде, который служил ему тюрьмой. Таким образом жители его родного мира сочли демона слишком опасным. Падение на нашу планету освободило существо, но осколки небесного тела остались для него угрозой.

Изначально клоун охотился на племя шокопи, но не мог покинуть лес — вероятно, из-за находящихся там осколков. Индейцы считали его злым духом и научились сосуществовать с этой угрозой.

Ситуация изменилась с основанием Дерри. Пеннивайз, питаясь страхом новых жертв, постепенно набирал силу и смог выйти за пределы леса. Неизвестно, когда точно это случилось, но точно не ранее 1908 года: в 3 серии зрители увидели, что в это время монстр еще был заперт в чаще.

Именно тогда с ним впервые столкнулся юный Фрэнсис Шоу. Спустя десятилетия, в 1960-х, уже генерал Шоу возглавил операцию по поимке клоуна.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какое отношение новинка «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» имеет к культовому хиту Кинга.

Фото: Кадры из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
