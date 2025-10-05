В октябре — целая куча горячих премьер: 7 лучших сериалов, которые выйдут в этом месяце

В этом месяце на экраны возвращаются проекты для всех: от школьной комедии до мрачного фэнтези, от политической драмы до романтического ситкома. В октябре нас ждут встречи с адвокатами, миллиардерами, дипломатами, охотниками на чудовищ и даже парой призраков.

«Начальная школа Эбботт» (ABC)

Филадельфийские учителя снова берутся за дело — пятый сезон стартует 1 октября. Этот псевдодокументальный ситком давно стал любимцем критиков и зрителей: за плечами у проекта «Эмми» и «Золотой глобус». Квинта Брансон продолжает смешивать юмор и социальные проблемы, превращая школьные будни в живую и трогательную историю.

«Мэтлок» (CBS)

Кэти Бейтс возвращается на телевидение в образе адвоката, решившей раскрыть тайну гибели дочери. Новый сезон выйдет 12 октября, и критики отмечают, что перезапуск получился даже глубже и смелее оригинала. Это не просто судебная драма, а сериал с характером и харизмой, который подарил Бейтс новый виток карьеры.

«Женщина при деньгах» (Apple TV+)

Майя Рудольф играет миллиардершу, чья жизнь рушится после развода. Третий сезон стартует 15 октября, а зрители снова увидят баланс между сатирой на «золотую элиту» и тёплыми историями о поиске себя. В этом сериале смех соседствует с лёгкой грустью, а харизма Рудольф — главная причина включить Apple TV+.

«Дипломатка» (Netflix)

Кери Рассел возвращается в роли американского посла в Великобритании. Третий сезон политического триллера выйдет 16 октября. Здесь личная жизнь и мировые кризисы идут рука об руку, а новые звёздные актёры в касте — Эллисон Дженни и Брэдли Уитфорд — только усиливают драму.

«Призраки» (CBS)

Ситком о доме, где живут самые разные духи — от викинга до хиппи, — возвращается 16 октября. Пятая глава обещает ещё больше абсурдных ситуаций и добрых шуток. Успех шоу в том, что каждый персонаж, даже самый странный призрак, обретает свою историю и остаётся важным для сюжета.

«Никто этого не хочет» (Netflix)

Адам Броди и Кристен Белл играют в романтической комедии о раввине, влюбившемся в женщину другой веры. Второй сезон выйдет 23 октября. Здесь главное — лёгкость, уморительные второстепенные персонажи и химия актёров, которую зрители оценили ещё в первом сезоне.

«Ведьмак» (Netflix)

30 октября выходит четвёртый сезон мрачного фэнтези «Ведьмак». В этот раз внимание приковано не только к магии и чудовищам, но и к смене актёра в главной роли: вместо Генри Кавилла теперь Лиам Хемсворт. Для фанатов это шанс сравнить двух Геральтов и оценить, как изменился тон сериала.

Октябрь получился насыщенным: в расписании — и лёгкие ситкомы, и тяжёлые драмы, и фэнтези с мировым размахом. Так что выбор найдётся для любого настроения.

