В «Охоте на Голлума» даже не придется ничего придумывать: вот 3 истории, которые точно могут показать в фильме

У Толкина еще много не экранизированных историй.

Пока поклонники гадают, о чем именно будет «Властелин колец: Охота на Голлума», многие опасаются, что создателям придется придумывать новые сюжетные линии. Но на самом деле у Толкина уже есть готовый материал. В промежутке между днем рождения Бильбо и началом путешествия Фродо произошло немало важных событий, которые почти не показывали на экране.

Предательство Сарумана началось задолго до войны

Еще до событий кинотрилогии Саруман окончательно перешел на сторону Саурона. Именно тогда он впервые воспользовался палантиром, чтобы связаться с Темным Властелином.

Формально Белый маг соглашался помогать Саурону, но втайне мечтал сам завладеть Кольцом Всевластия. Эта двойная игра сделала его одним из самых опасных персонажей Средиземья. Если фильм покажет этот момент, зрители смогут увидеть, как один из величайших мудрецов постепенно превращался в главного предателя.

Арагорн пережил тяжелую потерю

Главным героем нового фильма станет Арагорн, а значит, создатели могут показать еще одну важную страницу его жизни. Во время охоты на Голлума он потерял мать Гилраэн — последнего близкого человека.

В фильмах Питера Джексона об этом лишь коротко упоминалось в расширенной версии «Братства Кольца», но сама история так и осталась за кадром. Для будущего короля Гондора эта утрата стала одним из самых тяжелых испытаний и еще сильнее подчеркнула его одиночество.

Как Гэндальф подружился с Тенегривом

Еще одна история, которую давно хотели увидеть поклонники, связана с легендарным Тенегривом. В книгах именно перед началом Войны Кольца Гэндальф приручил самого быстрого коня Средиземья.

На это ушло два дня: волшебник не силой, а терпением заслужил доверие гордого меара. Позже именно Тенегрив не раз спасал Гэндальфа и сыграл важную роль в событиях «Двух крепостей» и «Возвращения короля».

Если авторы «Охоты на Голлума» используют эти сюжетные линии, фильм сможет не только рассказать о поисках Голлума, но и показать один из самых насыщенных периодов истории Средиземья без противоречий с каноном Толкина.

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