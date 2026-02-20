В «Офицеры» его взяли из Дома малютки: как легендарный советский фильм навсегда изменил судьбу маленького Ванюши

«Офицеры» вышли в 1971 году и с тех пор остаются вне времени. Каждое 23 февраля их показывают по федеральным каналам, и каждый раз находится зритель, который не может переключить. Фильм про дружбу, долг и любовь, растянувшуюся на десятилетия, не имеет равных.

Для актёров картина обернулась не только славой, но и личными историями. Василия Ланового после выхода ленты нарекли «первым офицером страны». Георгий Юматов, и без того известный, столкнулся с такой волной популярности, что его алкогольная зависимость только обострилась.

Алина Покровская, сыгравшая ту самую верную жену, на долгие годы стала символом настоящей женщины. Юматов был в неё влюблён, но Покровская делала вид, что не замечает — слишком дружила с его супругой.

Но главное чудо случилось не со взрослыми. Судьба маленького мальчика, попавшего в кадр почти случайно, повернулась так, как никто не мог предсказать. Его роль в фильме стала поворотной.

Пробы

Самые большие трудности на съёмках «Офицеров» возникли не с выбором актёров на главные роли, а с поиском грудного ребёнка. По сценарию мать должна была оставить сына с родными и уехать на фронт, и эту сцену снимали в холодном товарном вагоне.

Родители, которым предлагали участие, в ужасе отказывались — никто не хотел рисковать здоровьем младенца ради кино. Вдобавок режиссёр требовал, чтобы малыш был похож на Георгия Юматова.

После долгих поисков в Доме малютки нашли 11‑месячного Вову Селиванова. Он не капризничал, с интересом смотрел на всё вокруг и быстро расположил к себе всю группу. А дальше случилось то, что иначе как чудом не назвать.

Судьба мальчика

После съёмок Вову Селиванова вернули обратно в Дом малютки. Воспитатели не скрывали: шансов, что его усыновят, почти нет. У малыша была тяжёлая астма, а больных детей разбирают неохотно.

Но в дело вмешалось кино. Фильм увидела Светлана из города Гагарин Смоленской области — родная мать мальчика. Она узнала его сразу. Годом раньше она отказалась от сына под давлением отца ребёнка, который поставил ультиматум: или он, или малыш. Женщина сделала выбор и потом не могла себе этого простить.

Светлана позвонила в детдом, и в 1972 году они воссоединились. Дальше она растила сына одна, сменила фамилию, чтобы не привлекать внимания, и старалась держаться подальше от любой известности.

Вова вырос, пошёл трудиться на стройку, женился, стал отцом, но семья распалась. Сейчас он живёт вместе с матерью, ухаживает за ней. Свою квартиру оставил сыну, когда тот вернулся из армии.