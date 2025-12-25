В одном списке Саша Петров, Оди из «ОСД» и Рон из «Гарри Поттера»: 10 звезд, которые стали родителями в 2025 году

2025 год запомнится не только скандалами, разводами и громкими премьерами. Для многих звезд он оказался куда тише и важнее — с первыми криками младенцев, бессонными ночами и новой ролью, которую не сыграешь наполовину. Мы выбрали десять историй — российских и зарубежных, — где слово «родительство» перестало быть абстрактным и стало главным событием года.

Александр Петров и Виктория Антонова

Для одного из самых востребованных актеров страны 2025-й стал годом резкой смены фокуса. В апреле у Александра Петрова и его жены Виктории Антоновой родился сын Федор. Пара сознательно ушла в тень: без ток-шоу, без обложек и с максимальной приватностью. И это редкий для российского шоу-бизнеса случай, когда тишина говорит громче любых интервью.

Мари Краймбрери и Давид Манукян

Их история — почти идеальный поп-сюжет: свадьба, ожидание, рождение дочери в мае. Мари Краймбрери говорила о материнстве как о новом уровне любви — без пафоса, но с ощущением, что прежняя жизнь закончилась навсегда. Для пары это первый ребенок и, судя по всему, самый важный совместный проект.

Ида Галич и Олег Ледвич

Ида в 2025-м стала мамой во второй раз. В июле у нее родилась дочь от жениха Олега Ледвича. Если раньше Галич говорила о материнстве с юмором и самоиронией, то сейчас в ее словах стало больше спокойствия и внутренней опоры. Вторая беременность сделала ее заметно мягче — и куда увереннее.

Александра Трусова и Макар Игнатов

Август принес фигурному катанию новость не спортивную, но историческую: у Александры Трусовой и Макара Игнатова родился сын. Олимпийская жесткость сменилась материнской хрупкостью, а короткое «Родила!» в соцсетях оказалось куда сильнее любых пресс-релизов. Для Трусовой это был год, когда лед окончательно уступил место жизни.

Агата Муцениеце и Петр Дранга

В декабре Агата Муцениеце стала мамой в третий раз. Новый этап, новый союз и совершенно иное ощущение себя. После бурных лет публичных конфликтов Муцениеце вошла в материнство уже взрослой, собранной и удивительно спокойной. Иногда именно третий ребенок расставляет все точки.

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови

Одна из самых обсуждаемых новостей года — удочерение, о котором Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови рассказали летом. Без громких жестов и лишних слов. Для звезды «Очень странных дел» это был взрослый, осознанный шаг — и символ того, что ее жизнь давно вышла за пределы экранного образа Одиннадцать.

Руперт Гринт и Джорджия Грум

Рон Уизли окончательно стал отцом семейства. В апреле у Руперта Гринта и Джорджии Грум родилась вторая дочь — Голди. Актер, который всегда сторонился славы, выбрал максимально частный формат счастья. Его редкие слова о детях звучат особенно убедительно именно потому, что он не превращает их в контент.

Рианна и A$AP Rocky

В сентябре Рианна стала мамой в третий раз. Еще одна девочка — еще один жест абсолютной уверенности в себе. Рианна давно не доказывает ничего публике: она просто живет, рожает, появляется на Met Gala беременной и делает это с тем же спокойствием, с каким выпускает хиты.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Их отношения всегда балансировали на грани — и именно в этот момент в марте 2025 года у Меган Фокс родилась дочь. Даже на фоне расставаний и громких заявлений материнство для актрисы снова оказалось точкой устойчивости. Для нее это уже не эксперимент, а проверенная форма силы.

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони

В марте Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз. Без пресс-туров, без фотосессий, без объяснений. Лоуренс давно выбрала стратегию: жить жизнь, а не образ. И в 2025-м она еще раз доказала, что счастье не нуждается в громких заголовках.

2025 год показал простую вещь: даже в мире рейтингов, просмотров и контрактов есть события, которые важнее любой карьеры. И именно они — самые настоящие.

Ранее мы писали: Этот испанский сериал 2025 года от Netflix стал шикарной заменой «Настоящему детективу»: и всего 6 серий — ни минуты лишней.