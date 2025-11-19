В одном фанаты «Игры престолов» сошлись без споров и баталий: выбрали самого худшего персонажа за все 8 сезонов

Даже спорить не хочется, ведь это действительно так.

Фандом редко бывает единодушным, особенно когда дело касается «Игры престолов». Но на вопрос «кто самый скучный персонаж сериала?» зрители неожиданно согласились почти в один голос. Увы, эта «награда» досталась Брану Старку.

История, которая начиналась резко

Бран (Айзек Хемпстед-Райт) вошёл в сюжет стремительно: его сбрасывают со стены башни, чтобы скрыть роман Серсеи и Джейме. Именно этот момент запускает весь каскад событий, который переворачивает Вестерос. После падения он теряет способность ходить и отправляется на север — искать Трёхглазого Ворона, таинственного проводника по прошлому и будущему. На бумаге — судьба избранного, в духе лучших фэнтези.

Где путь превратился в скуку

Но сериал превратил эпичную арку в череду туманных видений. Бран наблюдает, но почти не действует. Он говорит загадками, но почти не раскрывается эмоционально.

Его линии часто разбавляли динамику главного сюжета: зрители признавались, что моменты с Браном ощущались как пауза — красивая, символичная, но всё равно пауза. И даже становясь всё более могущественным, он не становился ближе.

Финал, который зрители не приняли

Когда в последней серии Тирион объявил, что у Брана «самая интересная история», фанаты буквально вскрикнули: «Что?!» Его коронация выглядела не как логичный итог пути, а как сценарное решение, которое не чувствуется заслуженным.

Бран всегда был наблюдателем, всезнающим существом вне человеческих эмоций — а не тем, кто способен вдохновлять и вести за собой королевство.

В итоге зрители не просто назвали его худшим персонажем — они признали в нём упущенную возможность. Герой, который видел прошлое и будущее, так и не стал героем, за которого хочется переживать.

