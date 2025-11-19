Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В одном фанаты «Игры престолов» сошлись без споров и баталий: выбрали самого худшего персонажа за все 8 сезонов

В одном фанаты «Игры престолов» сошлись без споров и баталий: выбрали самого худшего персонажа за все 8 сезонов

19 ноября 2025 20:33
Кадр из сериала «Игра престолов»

Даже спорить не хочется, ведь это действительно так.

Фандом редко бывает единодушным, особенно когда дело касается «Игры престолов». Но на вопрос «кто самый скучный персонаж сериала?» зрители неожиданно согласились почти в один голос. Увы, эта «награда» досталась Брану Старку.

История, которая начиналась резко

Бран (Айзек Хемпстед-Райт) вошёл в сюжет стремительно: его сбрасывают со стены башни, чтобы скрыть роман Серсеи и Джейме. Именно этот момент запускает весь каскад событий, который переворачивает Вестерос. После падения он теряет способность ходить и отправляется на север — искать Трёхглазого Ворона, таинственного проводника по прошлому и будущему. На бумаге — судьба избранного, в духе лучших фэнтези.

Где путь превратился в скуку

Но сериал превратил эпичную арку в череду туманных видений. Бран наблюдает, но почти не действует. Он говорит загадками, но почти не раскрывается эмоционально.

Его линии часто разбавляли динамику главного сюжета: зрители признавались, что моменты с Браном ощущались как пауза — красивая, символичная, но всё равно пауза. И даже становясь всё более могущественным, он не становился ближе.

Финал, который зрители не приняли

Когда в последней серии Тирион объявил, что у Брана «самая интересная история», фанаты буквально вскрикнули: «Что?!» Его коронация выглядела не как логичный итог пути, а как сценарное решение, которое не чувствуется заслуженным.

Бран всегда был наблюдателем, всезнающим существом вне человеческих эмоций — а не тем, кто способен вдохновлять и вести за собой королевство.

В итоге зрители не просто назвали его худшим персонажем — они признали в нём упущенную возможность. Герой, который видел прошлое и будущее, так и не стал героем, за которого хочется переживать.

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не казнь Неда и не Красная свадьба: «Игра престолов» намекнула на гибель Старков еще в первых сериях, а этого никто и не заметил Не казнь Неда и не Красная свадьба: «Игра престолов» намекнула на гибель Старков еще в первых сериях, а этого никто и не заметил Читать дальше 18 ноября 2025
У всех Таргариенов белые волосы? Но что тогда не так с Джоном Сноу У всех Таргариенов белые волосы? Но что тогда не так с Джоном Сноу Читать дальше 16 ноября 2025
9 сериалов, которые хотели переплюнуть «Игру престолов», но лишь один выдержал планку, заданную сериалом HBO: остальным Вестерос не покорился 9 сериалов, которые хотели переплюнуть «Игру престолов», но лишь один выдержал планку, заданную сериалом HBO: остальным Вестерос не покорился Читать дальше 15 ноября 2025
В финале «Игры престолов» только одна сцена была потрясающе прекрасна: даже спустя 6 лет вызывает дрожь В финале «Игры престолов» только одна сцена была потрясающе прекрасна: даже спустя 6 лет вызывает дрожь Читать дальше 15 ноября 2025
Можно сколько угодно проклинать Уолдера Фрея, но в чем он не прав? «Красная свадьба» была вполне логичным исходом Можно сколько угодно проклинать Уолдера Фрея, но в чем он не прав? «Красная свадьба» была вполне логичным исходом Читать дальше 15 ноября 2025
Netflix мог бы спасти четвертый сезон «Ведьмака» всего одним ловким ходом: жаль, что никто до этого не додумался Netflix мог бы спасти четвертый сезон «Ведьмака» всего одним ловким ходом: жаль, что никто до этого не додумался Читать дальше 19 ноября 2025
Критики на Rotten Tomatoes посмотрели одну серию и поставили 100%: на этот фэнтези-сериал возложили большие надежды Критики на Rotten Tomatoes посмотрели одну серию и поставили 100%: на этот фэнтези-сериал возложили большие надежды Читать дальше 19 ноября 2025
Три сезона был идеальным мужчиной, а сейчас раздражает зрителей: этот персонаж в «Клюквенном щербете» — еще хуже Фатиха Три сезона был идеальным мужчиной, а сейчас раздражает зрителей: этот персонаж в «Клюквенном щербете» — еще хуже Фатиха Читать дальше 19 ноября 2025
«Моя дочь перестала быть добрым и послушным ребенком»: почему все больше семей запрещают детям смотреть «Машу и Медведя» «Моя дочь перестала быть добрым и послушным ребенком»: почему все больше семей запрещают детям смотреть «Машу и Медведя» Читать дальше 18 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше