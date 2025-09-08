Меню
В «нулевых» эти песни были рингтонами на всех мобильниках: названа самая популярная музыка из фильмов и сериалов

8 сентября 2025 19:06
Кадр из фильма «Брат» (1997), «Асса» (1987), «Питер FM»

В топе — исключительно криминальные проекты.

В кино и сериалах важны не только сюжет и актёры, но и музыкальное сопровождение. Именно оно создаёт нужную атмосферу и усиливает эмоции зрителя.

Правильный саундтрек может сделать сцену напряжённой, трогательной или запоминающейся. Иногда именно мелодия иногда остаётся в памяти даже ярче, чем визуальный ряд.

И согласно недавнему исследованию зрители лучше всего запомнили саундтреки именно из культовых отечественных фильмов.

Какую музыку из фильмов и сериалов помнят зрители

Согласно исследованию, проведённому к Дню российского кино KION совместно с «МТС Музыкой» зрители легко запоминают саундтреки из культовых отечественных фильмов. Лидерами опроса стали музыкальные композиции из картин «Брат» и «Бумер». Их назвали респонденты всех возрастов.

Также в список наиболее узнаваемых вошли саундтреки из фильма «Асса». Женщины и молодёжь назвали (18-34 лет) еще и музыку из мелодрамы «Лед». А жители небольших городов еще выбирали мелодии из «Чебурашки».

Среди сериалов упоминали «Бригаду», «Бандитский Петербург» и «Солдаты». Наибольший контраст заметен между поколениями. Зрители 18-24 лет чаще вспоминали музыку из «Смешариков», в то время как аудитория 56-65 лет отдавала предпочтение саундтреку «Бандитского Петербурга».

Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

Топ лидеров

Абсолютным лидером узнаваемости стала песня «Перемен» группы «Кино» (фильм «Асса»). Среди женской аудитории и миллениалов особенно запомнился трек «Вне зоны доступа» из фильма «Питер FM».

В сериальном жанре лидирует композиция «Город, которого нет» Игоря Корнелюка (сериал «Бандитский Петербург»). Однако молодёжь чаще вспоминала песню «Пыяла» из сериала «Слово пацана», а зрители 25-34 лет отдавали предпочтение треку «Юность в сапогах» из проекта «Солдаты».

Ранее портал «Киноафиша» писал про тайный смысл саундтрека из заставки «Извне».

Фото: Кадр из сериала «Бандитский Петербург», фильма «Брат» (1997), «Асса» (1987), «Питер FM»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
