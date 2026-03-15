В «нулевые» по красавчику Джеку из «Остаться в живых» сходили с ума: Мэттью Фокс впервые объяснил, куда исчез на 20 с лишним лет

Прошло уже больше двух десятилетий с того момента, как на экраны впервые вышли серии «Остаться в живых», а проект до сих пор не исчезает из памяти. Для целого поколения зрителей именно этот проект стал точкой входа в мир качественных зарубежных многосерийных историй. После «Санта-Барбары» и «Рабыни Изауры» публика и не подозревала, что телевидение способно выдавать такие дорогие, масштабные и абсолютно непредсказуемые сюжеты.

Но за это время поклонники много раз задавались вопросом: а куда, собственно, подевался Мэттью Фокс? После завершения эпопеи главный герой словно испарился с экранов.

Карьера Мэттью Фокса

После финала «Остаться в живых» перед Мэттью Фоксом открывались самые заманчивые перспективы. Номинации на «Золотой глобус» и «Эмми» красовались в резюме, зрительская любовь зашкаливала, а статус главного лица культового сериала делал его лакомым кусочком для любой голливудской студии. Казалось, еще чуть-чуть — и карьера взлетит до небес.

Но что-то пошло не так. Три проекта подряд — «Я, Алекс Кросс», «Император» и блокбастер «Война миров Z» — один за другим разрушили все. Первый фильм с треском провалился в прокате, второй разгромили критики, а в третьем роль Фокса и вовсе безжалостно вырезали.

Беды сыпались одна за другой, и к творческим неудачам добавились личные скандалы. Актера обвинили в нападении на водителя туристического автобуса, и эта история репутации явно не добавила.

Начиная с 2013 года Мэттью Фокс практически исчез с экранов. Были, правда, хоррор «Вымирание» и вестерн «Костяной томагавк», который со временем приобрел культовый статус у узкого круга ценителей, но на судьбу актера это повлияло слабо.

Мэттью Фокс о семье

Спустя годы молчания Мэттью Фокс все-таки решил приоткрыть завесу тайны над своей личной жизнью. Оказалось, что долгое отсутствие в кадре было не случайным, а вполне осознанным выбором.

Актер признался, что просто захотел наверстать упущенное с самыми близкими людьми. Шесть сезонов «Остаться в живых» высосали из него все соки, и после финала единственным желанием было побыть дома.

«Я понял, что настал момент, когда нужно по-настоящему стать частью жизни своей семьи. Пока я мотался по съемкам, дети успели подрасти, и многое из их детства прошло мимо меня», — отметил он.

Впрочем, из тени он выходит редко. В 2022-м Фокс засветился в драме «Последний свет», где заодно попробовал себя в роли продюсера. Год спустя сыграл в австралийском проекте «Заложники», но особого фурора не произвел. А в ближайшем будущем обещает появиться в сериале «Река Мадисон». Правда, большой голливудский камбэк пока что выглядит скорее робкими шагами, чем триумфальным возвращением.