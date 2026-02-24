Меню
Киноафиша Статьи В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»

24 февраля 2026 12:48
Кадр из сериала «Спецназ»

Оказывается, сцена была чистой импровизацией.

В начале двухтысячных на российские экраны вышел сериал «Спецназ», который быстро завоевал любовь зрителей и стал одним из главных хитов десятилетия. Главные роли исполнили актёры, чьи лица знала вся страна — Алексей Кравченко, Владислав Галкин, Александр Носик, Александр Балуев и Владимир Турчинский.

Все они были настоящими звёздами, а их брутальные и мужественные герои идеально вписались в суровую атмосферу армейских будней.

Сериал держал зрителей в напряжении острыми сюжетными поворотами, но нашлось в нём место и для искреннего смеха. Особенно полюбилась публике сцена, где брутальные спецназовцы вдруг начинают танцевать под задорную песню «Боби Боба» — в нулевые этот мотив был популярнейшим рингтоном на телефонах.

Мало кто знает, что этот эпизод родился совершенно случайно. Актёры так устали снимать бесконечные дубли проверки документов у водителей, что решили хоть как-то себя взбодрить.

Когда из машины зазвучала знакомая мелодия, мускулистые мужчины просто начали пританцовывать, и это выглядело настолько нелепо и обаятельно, что режиссёр тут же велел повторить импровизацию в следующем дубле. Зрители совершенно не ожидали увидеть Балуева, Кравченко и Носика игриво двигающими плечами и бёдрами, и от души хохотали над любимыми артистами.

Фото: Кадр из сериала «Спецназ»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
