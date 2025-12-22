Раскрываем секреты нового сезона «Белого лотоса»: неужели главную роль сыграет звезда «Викингов»?

Каждый сезон драмеди «Белый лотос» раскрывает новую детективную историю, связанную с отелем этой роскошной сети. Сначала действие шло на Гавайях, затем на Сицилии, а третий сезон 2025 года перенёс в Таиланд.

Ожидается, что четвёртый сезон развернётся во Франции. И что самое интересное — там появится актер, уже знакомый зрителям, но из совершенно другого популярного сериала.

Александр Людвиг в сериале «Белый лотос»

К съёмкам нового сезона присоединился Александр Людвиг. Актёр хорошо знаком зрителям по роли отважного Бьерна Железнобокого в эпичных «Викингах».

Его партнёршей станет ЭйДжей Мичалка. Пока что их роли держат в строжайшем секрете. Именно они стали первыми актёрами, чьё участие официально подтвердил канал HBO, а это намекает на их центральные роли в предстоящей истории.

Также появилась информация, что создатели проекта ведут переговоры с легендарной Хеленой Бонем Картер.

Сериал «Белый лотос»

Хотя каждый сезон «Белого лотоса» представляет новую историю и новых постояльцев отеля, некоторые любимые персонажи из прошлого всё же возвращались на экран. Автор сериала Майк Уайт даже намекал, что однажды мы можем увидеть целый сезон-кроссовер, где встретятся герои из разных сезонов.

Что касается грядущих планов, то съёмки четвёртого сезона, по всей видимости, начнутся только в 2026 году. Исходя из этого графика, премьеры новой главы стоит ожидать не раньше 2027 года.

Ранее портал «Киноафиша» писал подробности сюжета следующего сезона.