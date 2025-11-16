В новых «Звездных войнах» о Скайуокерах забудут навсегда: Шон Леви не хочет снимать картину, повторяющую прежние сюжеты

Картина будет принципиально отличаться от других лент франшизы.

Вселенная «Звёздных войн» готовит зрителям новый сюрприз. Режиссёр Шон Леви работает над отдельным полнометражным фильмом под названием «Звёздные войны: Звёздный истребитель».

Главная особенность проекта — полное отсутствие связи с сагой о семье Скайуокеров. События картины развернутся примерно через пять лет после финала последней киноэпопеи. При этом знакомые по прежним фильмам персонажи в ней появляться не будут.

Сюжет фильма «Звёздные войны: Звёздный истребитель»

Сюжетная линия нового фильма пока окутана тайной. Согласно данным зарубежных изданий, персонаж Райана Гослинга будет вынужден защищать своего юного подопечного от группы опасных преследователей.

По имеющимся слухам, главный герой обладает чувствительностью к Силе. Роль его матери может исполнить Эми Адамс — вероятно, она предстанет в образе джедая.

Сам же Гослинг, не имея особых способностей, возьмется помочь подростку скрыться от двух злодеев, которые ведут за ним безжалостную межзвездную охоту.

Отсылки в фильме «Звёздные войны: Звёздный истребитель»

Новый фильм задуман как самостоятельная история. Он познакомит зрителей с совершенно новыми героями и их проблемами.

Режиссер Шон Леви прямо заявил, что не хочет снимать картину, повторяющую прежние сюжеты.

«Мне неинтересны проекты, существующие лишь как приложение к другим лентам», — рассказал постановщик.

Такой свежий подход может привлечь тех зрителей, кто раньше не углублялся в киновселенную. Но преданные фанаты, любящие переплетение сюжетов и отсылки к прошлому, возможно, будут разочарованы.

До сих пор все крупные фильмы саги так или иначе касались истории Энакина Скайуокера. Они рассказывали либо о его превращении в Дарта Вейдера, либо о последствиях этой семейной драмы.

Новая лента разрывает установившуюся традицию. Сюжет будет полностью сосредоточен на приключениях неизвестных персонажей. Прежние герои останутся за кадром.

Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди уточнила, что некоторые знакомые лица всё же могут ненадолго появиться. Однако их роли будут исключительно эпизодическими и не повлияют на основное повествование.

