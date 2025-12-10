В новых сериях «Анатомии страсти» вернется культовая героиня из 1 сезона: этого ждали все фанаты

В культовом медицинском сериале «Анатомия страсти» готовится возвращение, которое обещает стать настоящим событием. На экран вернётся одна из героинь, чьё появление способно всколыхнуть устоявшийся мир больницы «Сиэтл Грейс» и заставить по-новому взглянуть на давно знакомые отношения.

Эддисон Монтгомери в «Анатомии страсти»

В проекте готовится долгожданное возвращение — доктор Эддисон Монтгомери вновь появится в стенах больницы «Сиэтл Грейс». Сама актриса Кейт Уолш официально подтвердила, что её персонаж станет частью 22-го сезона в одном из ключевых эпизодов.

По данным иностранных изданий, зрители увидят Эддисон Монтгомери уже 29 января 2026 года в запланированной к выходу серии. Это станет её первым визитом в основную сюжетную линию «Анатомии» после эпизода ещё в 19-м сезоне.

22 сезон сериала

22-й сезон «Анатомии страсти» стартовал в начале октября, и телеканал ABC по-прежнему считает сериал своим флагманским хитом. Детали январского эпизода с возвращением Эддисон Монтгомери создатели, как всегда, тщательно скрывают, предпочитая сохранить интригу до самого выхода серии.

Кейт Уолш впервые появилась в проекте ещё в первом сезоне, была основной частью актёрского состава до третьего, а затем многократно возвращалась в гостевых ролях вплоть до восьмого.

Её персонаж даже получил собственный успешный спин-офф «Частная практика», который шёл шесть лет. После этого она вновь «навещала» «Сиэтл Грейс» в 18-м и 19-м сезонах.

