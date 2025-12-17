В новых «Мстителях» вернется прежний герой, на которого никто не рассчитывал: Marvel пытается скрыть утечку «пиратского» тизера

Зрители раскрыли секрет раньше, чем планировали на студии.

Marvel Studios и Disney задумали необычную промо-акцию. Возвращение «Мстителей» они начнут с четырёх коротких тизеров, и каждый будет посвящён одному герою. Первый такой ролик уже успел просочиться в интернет.

Он фокусируется на судьбе Стива Роджерса в исполнении Криса Эванса. Это стало подтверждением — любимый Капитан Америка тоже готовится к своему возвращению в киновселенную Marvel.

Стив Роджерс в «Мстителях»

В Сеть проник пиратский фрагмент, который позиционируют как первый тизер грядущих «Мстителей». Якобы его показывают в кинотеатрах перед сеансами нового «Аватара». Этот короткий ролик посвящён возвращению одного конкретного героя.

В кадрах Стив Роджерс приезжает на мотоцикле к своему дому. Зрители видят, как он задумчиво смотрит на свой старый костюм Капитана Америки, а затем держит на руках маленького ребёнка.

В соцсетях уже начали активно блокировать аккаунты, распространяющие это видео. Обычно такая реакция косвенно подтверждает, что утечка реальна, хотя официального подтверждения пока нет.

Напомним, что в финале последних на данный момент «Мстителей» Стив Роджерс ушёл на покой, передав щит своему другу Сэму Уилсону. Сам же он отправился в прошлое, чтобы наконец обрести тихое счастье с Пегги Картер.

Весной Marvel официально представила звёздный состав из 27 актёров для нового фильма, и Криса Эванса в этом списке не было. Теперь же ситуация выглядит иначе — похоже, легендарный Кэп всё-таки возвращается в строй.

Тизеры «Мстителей»

Disney выбрала необычную стратегию для промо новых «Мстителей». Они покажут четыре эксклюзивных тизера только в кинотеатрах. Ролики будут идти в рекламной паузе перед сеансами «Аватара: Огонь и пепел».

Широкий прокат новой части от Джеймса Кэмерона стартует 19 декабря. Но, судя по утечке с Роджерсом, в некоторых странах премьера уже состоялась.

Тизеры будут выходить с периодичностью раз в неделю. Следующие два ролика посвятят Тору и главному антагонисту — Доктору Думу. Четвёртый, вероятно, станет общим сборником с разными героями. Будет ли Disney публиковать эти тизеры официально в интернете, пока не сообщается.

