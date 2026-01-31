В новой версии финала «Атаки титанов» раскрыли, что стало с Микасой после убийства Эрена: «Я разрыдалась»

С детьми и внуками – но от кого?

Спустя пять лет после финала манги и три года после завершения аниме создатели «Атаки титанов» поставили точку в судьбе Микасы. В Японии в прокат вновь пустили 145-минутную полнометражку с концовкой тайтла – и на титрах добавили новый эпизод.

В необычной сцене зрителям рассказывают, но, увы, не показывают, что случилось с Микасой после того, как она обезглавила Эрена и похоронила его голову под деревом.

Поклонники давно строили теории, основываясь на намеках из оригинальной манги и аниме: большинство считало, что Микаса со временем создала семью с Жаном, который всегда испытывал к ней чувства.

Мангака Хадзимэ Исаяма и студия MAPPA все эти годы уходили от ответа на прямой вопрос – но теперь расставили все по местам.

Зрители узнают, что Микаса и Жан вместе посещают могилу Эрена. Сначала они приходят с одним ребенком, еще совсем молодыми, но позже – уже с детьми и внуками.

«Честно, я разрыдалась уже на моменте, когда они пришли на могилу впервые. Когда услышала про детей и внуков – меня прорвало», – пишет одна из зрительниц в X.

Микаса и Жан прожили долгую совместную жизнь, создали большую семью и пронесли память об Эрене через все годы.

Вот таким эмоциональным получилось завершение многолетней истории. Она показывает, что, несмотря на неизлечимую травму и потерю первой любви, Микаса смогла обрести свое счастье и покой в мире, который она помогла спасти ценою невероятной жертвы.

Горько-сладкий, но точно необходимый финальный аккорд для героини, чья верность и сила духа стали одним из столпов всей саги.