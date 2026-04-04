Киноафиша Статьи В «Новой тёще» 2026 собрали такой каст, что фильм смотрят не из-за сюжета — Харламов там далеко не самая яркая звезда

В «Новой тёще» 2026 собрали такой каст, что фильм смотрят не из-за сюжета — Харламов там далеко не самая яркая звезда

4 апреля 2026 07:29
Кадр из фильма «Новая теща»

Актерский состав может вытянуть любые огрехи в сценарии.

Комедия «Теща» неожиданно получила продолжение — и теперь главный вопрос не в сюжете, а в составе. «Новая теща» вышла в 2026 году и собрала вокруг себя актёров, которые сами по себе уже тянут отдельные проекты.

За режиссуру отвечает Аскар Узабаев, а в центре снова Гарик Харламов, для которого это один из самых кассовых проектов последних лет.

Кто вошел в актерский состав

К Харламову в роли Виктора возвращается Мария Аронова — её героиня Ольга Николаевна снова становится двигателем хаоса. Но главный интерес — в расширении каста. В фильме появляются Сергей Бурунов (более 70 проектов), Владимир Епифанцев (около 50 фильмов и 68 сериалов) и Катерина Ковальчук.

Дополняют состав Евгений Гришковец, Алексей Розин и Николай Шрайбер. В сумме это актеры с десятками ролей за плечами, и именно за счет их взаимодействия фильм пытается выйти за рамки простой комедии положений. Ставка очевидна: не на шутки, а на характеры и столкновение темпераментов.

О чем «Новая теща»

Действие разворачивается спустя 6 лет после событий первой части 2023 года. Виктор успел жениться во второй раз и наладить спокойную жизнь, но всё рушится с появлением брата-близнеца Тохи. Герой, с которым у него давний конфликт, быстро превращает быт в хаос.

Ситуацию усугубляет Ольга Николаевна, которая снова вмешивается и подливает масла в огонь. Но интрига выходит на другой уровень, когда выясняется, что Тоху разыскивают сотрудники службы исполнения наказаний. Проблема в том, что он выглядит точь-в-точь как Виктор.

Фильм продолжает линию первой части, но усиливает её за счет двойников и конфликтов внутри семьи и именно актерский состав здесь становится главным инструментом — от него зависит, будет ли это просто продолжение или шаг вперед.

Фото: Кадр из фильма «Новая теща»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
«Князь Андрей» хорош, но есть и круче: этому фильму уже несколько лет и он явный ответ «Игре престолов» «Князь Андрей» хорош, но есть и круче: этому фильму уже несколько лет и он явный ответ «Игре престолов» Читать дальше 4 апреля 2026
Не пропустите горячую новинку апреля со звездой «Этерны»: марсианин прилетает за невестой и всё идёт не по плану Не пропустите горячую новинку апреля со звездой «Этерны»: марсианин прилетает за невестой и всё идёт не по плану Читать дальше 2 апреля 2026
Глупой блондинки Аллочки больше нет: Кожевникова рассказала, как изменилась ее героиня в новом «Универе» — премьера 13 апреля Глупой блондинки Аллочки больше нет: Кожевникова рассказала, как изменилась ее героиня в новом «Универе» — премьера 13 апреля Читать дальше 2 апреля 2026
Однолюб Брагин из «Первого отдела»: как же выглядит жена Ивана Колесникова — актер признается, что живет в женском царстве Однолюб Брагин из «Первого отдела»: как же выглядит жена Ивана Колесникова — актер признается, что живет в женском царстве Читать дальше 6 апреля 2026
Мы все еще надеемся увидеть 8 сезон: а пока давайте вспомним, чем закончился сериал «Сваты» Мы все еще надеемся увидеть 8 сезон: а пока давайте вспомним, чем закончился сериал «Сваты» Читать дальше 6 апреля 2026
Необычный сюжет и неожиданный финал: 3 российских детектива, достойных просмотра — когда весь мир подождет Необычный сюжет и неожиданный финал: 3 российских детектива, достойных просмотра — когда весь мир подождет Читать дальше 5 апреля 2026
Уделает и Семенова, и Брагина: эти 3 сериала объединяет один актер, но зато какой — есть и хит ТВ-3 Уделает и Семенова, и Брагина: эти 3 сериала объединяет один актер, но зато какой — есть и хит ТВ-3 Читать дальше 5 апреля 2026
По Брагину из «Первого отдела» больше не скучаю, ведь нашла детектив с Вдовиченковым с оценкой 7.4 — всего лишь 8 серий По Брагину из «Первого отдела» больше не скучаю, ведь нашла детектив с Вдовиченковым с оценкой 7.4 — всего лишь 8 серий Читать дальше 4 апреля 2026
Такое закрутили, что Голливуд отдыхает: нашла 3 российских сериала — дух захватывает Такое закрутили, что Голливуд отдыхает: нашла 3 российских сериала — дух захватывает Читать дальше 4 апреля 2026
