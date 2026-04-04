В «Новой тёще» 2026 собрали такой каст, что фильм смотрят не из-за сюжета — Харламов там далеко не самая яркая звезда

Комедия «Теща» неожиданно получила продолжение — и теперь главный вопрос не в сюжете, а в составе. «Новая теща» вышла в 2026 году и собрала вокруг себя актёров, которые сами по себе уже тянут отдельные проекты.

За режиссуру отвечает Аскар Узабаев, а в центре снова Гарик Харламов, для которого это один из самых кассовых проектов последних лет.

Кто вошел в актерский состав

К Харламову в роли Виктора возвращается Мария Аронова — её героиня Ольга Николаевна снова становится двигателем хаоса. Но главный интерес — в расширении каста. В фильме появляются Сергей Бурунов (более 70 проектов), Владимир Епифанцев (около 50 фильмов и 68 сериалов) и Катерина Ковальчук.

Дополняют состав Евгений Гришковец, Алексей Розин и Николай Шрайбер. В сумме это актеры с десятками ролей за плечами, и именно за счет их взаимодействия фильм пытается выйти за рамки простой комедии положений. Ставка очевидна: не на шутки, а на характеры и столкновение темпераментов.

О чем «Новая теща»

Действие разворачивается спустя 6 лет после событий первой части 2023 года. Виктор успел жениться во второй раз и наладить спокойную жизнь, но всё рушится с появлением брата-близнеца Тохи. Герой, с которым у него давний конфликт, быстро превращает быт в хаос.

Ситуацию усугубляет Ольга Николаевна, которая снова вмешивается и подливает масла в огонь. Но интрига выходит на другой уровень, когда выясняется, что Тоху разыскивают сотрудники службы исполнения наказаний. Проблема в том, что он выглядит точь-в-точь как Виктор.

Фильм продолжает линию первой части, но усиливает её за счет двойников и конфликтов внутри семьи и именно актерский состав здесь становится главным инструментом — от него зависит, будет ли это просто продолжение или шаг вперед.