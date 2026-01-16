В новой части «Достать ножи» неслучайно был книжный клуб: прочитала эти 5 детективов и наконец поняла смысл фильма целиком

Романы были в списке в ленте.

На Netflix появилось продолжение популярной детективной саги — фильм «Воскрешение покойника». Его создатель, Райан Джонсон, вновь подтвердил свою любовь к классическому формату загадочного убийства.

Всё в этой истории построено по строгим правилам жанра. Действие происходит в изолированном месте с ограниченным кругом подозреваемых.

Каждая деталь в кадре имеет значение, улики могут обманывать, а показания свидетелей — вводить в заблуждение. Многие сюжетные повороты — прямая отсылка к приёмам легенд детектива, от Эдгара По до Агаты Кристи.

Особую роль в фильме играет книжный клуб местного прихода. Книги, которые читают его участники, становятся своеобразным ключом к разгадке для зрителя. Если вы знакомы с этими произведениями, то увидите в сюжете дополнительный уровень.

«Три гроба» Джон Диксон Карр

Роман — признанная классика жанра «невозможного преступления». В его основе лежит убийство, совершенное в комнате, запертой изнутри. Преступление происходит на глазах у нескольких свидетелей, но убийца словно растворяется в воздухе, не оставив ни малейшей возможности для побега.

Карр строит сюжет очень изобретательно. С одной стороны — холодная логика и факты, с другой — суеверия и мистические версии. Разгадка тайны показывает, как наше воображение готово поверить в сверхъестественное, лишь бы не признавать простые, но хитроумные истины.

«Чье тело?» Дороти Ли Сэйерс

Дело начинается с абсурдной находки. В ванной комнате вполне респектабельного лондонского дома обнаруживают тело неизвестного мужчины. Как он туда попал и кто он такой — полная загадка. У хозяев дома с ним нет никакой связи, а следов преступления практически не осталось.

С самого начала романа Дороти Ли Сэйерс исследует общественные условности, классовое неравенство и скрытые человеческие слабости.

В контексте фильма «Воскрешение покойника» эта история находит особый отклик. В обоих произведениях внезапно появившееся тело — это не просто жертва. Это символ, который разрушает хрупкий, тщательно поддерживаемый порядок в закрытом сообществе.

«Убийство на улице Морг» Эдгар Аллан По

Рассказ — это исток, с которого начался весь жанр детектива. В его основе лежит на первый взгляд необъяснимое преступление: двойное убийство в комнате, запертой изнутри.

Все улики противоречат друг другу и здравому смыслу, наводя полицию в тупик. Однако герой По, Огюст Дюпен, с помощью чистой логики и аналитического ума разгадывает загадку.

То, что эта книга входит в список произведений книжного клуба в фильме, очень символично. Это прямая отсылка к самым корням жанра.

«Убийство Роджера Экройда» Агата Кристи

Роман переносит в типичную английскую деревушку. Здесь находят убитым богатого сквайра Роджера Экройда. Произошло это вскоре после того, как он получил письмо, обещавшее раскрыть старую тайну.

Однако главная особенность романа не в самом преступлении. Кристи играет с доверием читателя и самими правилами повествования. Она превращает рассказчика в ключевую часть головоломки, что было невероятно смелым ходом для своего времени.

Эта книга стала символом того, как автор детектива может направлять и обманывать внимание аудитории. Именно этот приём — умелая манипуляция точкой зрения — лежит в основе драматургии фильма «Воскрешение покойника».

«Убийство в доме викария» Агата Кристи

Это первый роман, где в роли детектива появляется мисс Марпл. В тихой английской деревушке убивают человека, которого никто особо не любил.

Подозрение падает даже на местного священника. Расследование тонет в море сплетен, мелких ссор и старых обид. Каждый житель что-то скрывает, и правда оказывается спрятана за чередой бытовых разговоров.

Эта идея идеально перекликается с миром фильма «Воскрешение покойника». Оба произведения исследуют, как спокойная община скрывает подлинные, часто тёмные мотивы, пишет MarieClaire.kz.

