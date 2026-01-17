В новом трейлере ко 2 сезону «Детей перемен» заметили отсылки к «Твин Пиксу»: кажется, история уходит гораздо глубже, чем криминал 90-х

Второй сезон «Детей перемен» возвращается без раскачки. Онлайн-кинотеатры Wink и Start показали большой трейлер и сразу назвали дату премьеры — сериал стартует 29 января.

Продолжение, как и первый сезон, состоит из восьми серий и снова уводит зрителя в нервные и противоречивые 1990-е.

Сюжет становится жестче

Во втором сезоне Флора Борисовна выходит на новый уровень. Она больше не человек из прошлого, а влиятельный лидер с выстроенным бизнесом и жесткими правилами. Руслан ухаживает за больным отцом, Юра пытается собрать семью заново, а Петр окончательно застревает в желании отомстить матери. Личные конфликты здесь не слабее криминальных.

К своим ролям вернулись Виктория Исакова, Слава Копейкин, Сергей Гилев, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Артем Кошман и Руслан Братов. Но по трейлеру видно: персонажи изменились. Иллюзий стало меньше, тишины — больше, а паузы говорят громче слов.

Нашли не только Балабанова

Если в первом сезоне чаще говорили о влиянии Балабанова, то во втором зрители заметили новые ориентиры. Визуальные и сюжетные отсылки к «Твин Пиксу» читаются все отчетливее: тревожные интерьеры, странная отстраненность героев и ощущение, что за привычной реальностью скрывается нечто еще более мрачное.

Второй сезон обещает быть менее прямолинейным и более вязким по настроению. «Дети перемен» уходят от хроники времени к ощущению времени — и это, похоже, самый опасный поворот для всех героев.

Второй сезон обещает быть менее прямолинейным и более вязким по настроению. «Дети перемен» уходят от хроники времени к ощущению времени — и это, похоже, самый опасный поворот для всех героев.