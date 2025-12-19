Зрители бойкотируют новый сериал от НТВ после того, как узнали, кто в нем снимается: «Какая чушь»

На НТВ уже несколько лет существует целое ответвление детективного жанра. Его главная фишка — тандем полицейского и его необычного напарника-животного.

Мы уже видели сыщиков в компании гениальных собак, сообразительных обезьян и даже лошадей, опережающих людей по смекалке.

Казалось бы, фантазия создателей должна иметь границы. Но нет. Недавно стало известно о съёмках нового сериала для НТВ под названием «Пират». На этот раз в роли ключевого помощника полицейского выступит говорящий попугай. И, по мнению зрителей, это уже перебор.

Сюжет сериала «Пират»

Главный герой — майор полиции Константин Воронов. Он циничный и грубый сотрудник, который из-за своего характера остался совсем один, даже коллеги его сторонятся. Воронов готовится к пенсии, кажется, его карьера подходит к концу.

Всё меняется на месте одного из преступлений. Там он находит клетку с говорящим попугаем-какаду и решает взять птицу к себе. Неожиданно попугай становится его неофициальным напарником по работе, а самому майору за это дают прозвище Пират.

Постепенно Воронов начинает подозревать, что его новый питомец — не просто птица. Он может быть связан с бандой опасного криминального авторитета по кличке Кобальт. Более того, похоже, что именно попугай знает, где спрятаны сокровища преступного босса.

Но у майора появляются конкуренты. Оказывается, он далеко не единственный, кто охотится за этим кладом.

Зрители о сериале «Пират»

В Сети уже удивились необычному напарнику полицейского. Зрители отметили, что проекты с компаньонами-животными главных героев редко бывают удачными, поэтому выбор авторов их обескуражил.

«Давайте уже сразу дуэт полицейского и капибары. Пусть все поймут, что в органах может служить каждый», «Так скоро дойдёт очередь и до удава из мультика про мартышку, он ведь тоже был мудрым», «Обезьяны, лошади, дельфины, попугаи... Что дальше? Коты, панды, морские свинки? Какая чушь», — отмечают комментаторы.

Проверить насколько «Пират» понравится аудитории, можно будет в следующем году.

