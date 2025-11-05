Меню
Киноафиша Статьи В новом «Хищнике» должна была вернуться настоящая звезда франшизы: почему режиссер передумал в последний момент

В новом «Хищнике» должна была вернуться настоящая звезда франшизы: почему режиссер передумал в последний момент

5 ноября 2025 21:02
Кадр из фильма «Добыча»

Яутджи опять был бы не главным.

Режиссер Дэн Трахтенберг, известный по успешному фильму «Добыча», приоткрыл завесу тайны над ранними замыслами для сиквела «Хищник: Планета смерти». Он сообщил, что изначально рассматривал интересный поворот сценария.

По его задумке, героиня Нару могла вернуться в новый фильм. Ей отводилась роль не кого-нибудь, а напарницы для самого Яутджи Дека.

Возвращение Нару

В свежем интервью Дэн Трахтенберг поделился первоначальным замыслом для нового «Хищника». Он рассматривал вариант, где главной парой экрана стали бы Нару и Дек. Однако от этой концепции в итоге отказались.

«Но мне больше хотелось показать историю, где сам Хищник выступает в роли протагониста, полностью без людей. Поэтому мы подумали, что сможем сделать нечто более яркое с Нару потом», — поделился постановщик.

В финале мультика «Хищник: Убийца убийц» уже был заложен фундамент для этого. Там показано, что Нару находится в анабиозе у Яутджи, намекая на ее пленение после событий «Добычи».

Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»

Франшиза о Хищнике

Судьба Нару пока остается нераскрытой, как и судьбы других пленников из вселенной Хищника. Речь идет о Харригане из второй части и легендарном Датче из оригинала. Возможность их возвращения в потенциальном кроссовере напрямую зависит от успеха грядущей «Планеты смерти».

Этот научно-фантастический проект станет первым полнометражным фильмом о Хищнике с 2018 года, который выйдет на большие экраны. Аналитики уже прогнозируют ему рекордные сборы в рамках франшизы. Премьера запланирована на 7 ноября.

Что касается сиквела «Добычи», то его официально анонсировали еще прошлой зимой. Эмбер Мидтандер вновь исполнит роль Нару. Похоже, Дэн Трахтенберг намеренно приберегает масштабное возвращение героини для более грандиозного сюжета, который развернется после событий «Планеты смерти».

Ранее портал «Киноафиша» писал про версию, согласно которой монстр не хотел убивать Датча в финале «Хищника».

Фото: Кадры из фильмов «Добыча» (2022), «Хищник: Планета смерти» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
