В новом «Гарри Поттере» показали то, чего не было ни в книгах, ни в фильмах: как HBO меняет историю мальчика со шрамом и зачем

8 ноября 2025 09:54
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Уже есть две сцены, которые будут новыми для фанатов поттерианы.

Производство сериала о Гарри Поттере от HBO только началось, а проект уже претерпевает первые изменения. Поклонники делятся закулисными кадрами, обсуждают неожиданные сцены и гадают, зачем создатели решили переписать знакомую историю — и что именно они собираются показать зрителям.

Дамблдор и встреча, которой не было

Среди утечек — кадры с Джоном Литгоу в роли Альбуса Дамблдора. Он идёт по берегу и разговаривает с Николасом Фламелем, легендарным алхимиком и создателем философского камня. В книгах этой сцены нет, и фанаты уверены, что HBO добавит линию, объясняющую прошлое Дамблдора и его связь с тайной вечной жизни.

Похоже, зрителей ждут подробности, о которых Джоан Роулинг лишь намекала, — эпизоды, раскрывающие характер и моральные выборы будущего директора Хогвартса.

Хэллоуин, когда всё началось

В сериале появится и ночь 31 октября 1981 года — день, когда Волан-де-Морт пришёл в Годрикову Впадину. В фильмах этот эпизод был лишь коротким флешбэком, но теперь создатели, судя по всему, покажут трагедию Поттеров целиком.

Массовка в костюмах, старинные автомобили, уличные огни и осенний дождь — всё это намекает на мрачный тон сцены, которая станет эмоциональной точкой отсчёта всей истории, пишет портал «О`КИНО».

Люциус Малфой и Корнелиус Фадж появятся раньше

HBO изменило и структуру повествования. В первом сезоне появятся герои, которых поклонники ожидали увидеть лишь во втором: министра магии Корнелиуса Фаджа сыграет Берти Карвел, а Люциуса Малфоя — Джонни Флинн. Эти персонажи, вероятно, обозначат политическую сторону магического мира и покажут, как внутри Министерства уже зарождается будущий конфликт.

Новый взгляд на старую магию

Ремейк HBO обещает не просто пересказать знакомые книги, а показать Хогвартс под другим углом — через новые сцены, детали и подтексты. Атмосфера останется прежней, но магия станет серьёзнее, а мир — глубже.

Кажется, зрителей ждёт не пересказ детской сказки, а взрослая история о силе, власти и выборе, где даже заклинания звучат по-новому.

Читайте также: HBO просто обязан исправить историю Дина Томаса в сериале «Гарри Поттер»: его настоящего знают только фанаты книг

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
