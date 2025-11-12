Меню
В новом финале «Игры престолов» Дейенерис выйдет замуж — и не за Джона Сноу: фанаты считают, что этот человек погубит и Бурерожденную, и ее драконов

В новом финале «Игры престолов» Дейенерис выйдет замуж — и не за Джона Сноу: фанаты считают, что этот человек погубит и Бурерожденную, и ее драконов

12 ноября 2025 12:48
Кадр из сериала «Игра престолов»

От такого героя можно ждать только подлости.

Судьба заключительных частей эпопеи «Песнь льда и огня» продолжает оставаться загадкой для читателей по всему миру. Работа над романом «Ветра зимы» продвигается значительно медленнее ожиданий.

Фанаты вынуждены анализировать предыдущие книги цикла, чтобы попытаться построить обоснованные теории относительно развития сюжета. И главная из них касается судьбы Дейенерис. Она явно сложится не так, как в телевизионном финале «Игры престолов».

Брак Дейенерис

Заключение династического брака с одним из вестеросских лордов всегда оставалось для Дейенерис стратегической возможностью укрепить свои позиции. Такой союз мог бы обеспечить ей весомую военную поддержку знатных домов.

Однако гипотетический роман с Джоном Сноу, как в сериале, выглядит маловероятным с точки зрения текущего положения дел в книжной саге.

Оба персонажа находятся в разных точках мира и поглощены собственными кризисами. Дейенерис предстоит решать сложные проблемы в Миэрине, а затем организовать масштабное вторжение в Вестерос. Джону, в свою очередь, еще надо воскреснуть и разобраться с делами на Севере.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Дейенерис и Эурон Грейджой

В то же время Дейенерис может столкнуться с необходимостью нового политического брака, и одним из вероятных претендентов становится Эурон Грейджой.

В книжной версии событий этот персонаж уже предпринял конкретные шаги, отправив своего брата Виктариона с предложением руки и сердца к Бурерожденной. Хотя в телеадаптации Эурон в конечном счете обратил внимание на Серсею, первоначально его интересы были сосредоточены именно на Матери Драконов.

Эурон представляет собой уникальную угрозу, превосходящую многих предыдущих противников Дейенерис. Помимо могущественного флота, он обладает глубокими познаниями в тёмной магии, что делает его особенно опасным.

В его свите присутствуют колдуны, а среди артефактов выделяется драконий рог — легендарный предмет, способный подчинять себе крылатых созданий.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Планы Грейджоя, вероятно, предусматривают использование этого рога против драконов Дейенерис, однако подобные манипуляции с магией могут привести к непредсказуемым и масштабным последствиям.

Осталось дождаться, что напишет об этом Джордж Мартин: зрители, недовольные телефиналом «Игры престолов» возлагают большие надежды на концовку от автора, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что «Игра престолов» давно раскрыла концовку «Дома дракона».

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
