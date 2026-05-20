Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Новый «Чужой» копирует этот фильм Тарантино: режиссер не скрывает – взял лучшее у коллеги и просто добавил свежих идей

Новый «Чужой» копирует этот фильм Тарантино: режиссер не скрывает – взял лучшее у коллеги и просто добавил свежих идей

20 мая 2026 13:00
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»

У постановщика был особый замысел.

Режиссер Феде Альварес с самого начала чётко видел образ своего «Чужого: Ромул». Он хотел вернуть зрителей в ту самую атмосферу, которая царила в оригинальном фильме, убрав всё лишнее — современные эффекты и глянец.

Логично, что режиссёр искал вдохновение в классике прошлого. При этом Альварес не просто копировал старые приёмы. Его метод напомнил подход Квентина Тарантино в «Криминальном чтиве». Казалось бы, что общего между космическим ужастиком и криминальной историей? Однако в одном интервью режиссёр расставил всё по местам.

Кадр из фильма «Криминальное чтиво»

Феде Альварес рассказал о своём подходе. Он хотел взять самое сильное из классики и переосмыслить это для сегодняшнего зрителя. Поэтому «Чужой: Ромул» (2024) получился не просто ещё одной частью франшизы, а вдумчивым проектом. В нём смешались ретро-дух и современный взгляд на киноязык.

«Когда в середине девяностых вышло "Криминальное чтиво" Тарантино, я был поражён его стилем. Но наши родители могли бы сказать: да это просто фильм в духе старых шестидесятых. А для меня он был уникальным. Нужно брать лучшее из прошлого, добавлять свежие идеи — и получится что-то, что выглядит абсолютно современно», — поделился режиссёр.

А вот по бюджету «Ромул» оказался почти в десять раз масштабнее «Чтива».

Фото: Кадры из фильмов «Криминальное чтиво» (1994), «Чужой: Ромул» (2024)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот экстремальный кадр вырезали из «Ворона»: трагедия лишила дара речи всех присутствующих Этот экстремальный кадр вырезали из «Ворона»: трагедия лишила дара речи всех присутствующих Читать дальше 20 мая 2026
«Фантомас в Москве» мог бы стать хитом: как все испортил Луи де Фюнес «Фантомас в Москве» мог бы стать хитом: как все испортил Луи де Фюнес Читать дальше 20 мая 2026
Кэмерон заставил режиссера «Франкенштейна» вырезать 7 минут из фильма: а ведь на своих картинах он время не экономит Кэмерон заставил режиссера «Франкенштейна» вырезать 7 минут из фильма: а ведь на своих картинах он время не экономит Читать дальше 20 мая 2026
За кота из «Чужого» переживали больше, чем за Рипли: что случилось с Джонси в финале За кота из «Чужого» переживали больше, чем за Рипли: что случилось с Джонси в финале Читать дальше 19 мая 2026
Финал «Сумерек» заставил зрителей открыть рты от удивления: а ведь Майер хотела больше кровавой драмы Финал «Сумерек» заставил зрителей открыть рты от удивления: а ведь Майер хотела больше кровавой драмы Читать дальше 17 мая 2026
Песня «Есть только миг» стала символом советского кино: но ведь ее можно было услышать и до «Земли Санникова» Песня «Есть только миг» стала символом советского кино: но ведь ее можно было услышать и до «Земли Санникова» Читать дальше 20 мая 2026
Еще помните, что вообще ограбили в «Бумажном доме»? Звездам Netflix потребовалось 5 сезонов, чтобы украсть самое ценное в Испании Еще помните, что вообще ограбили в «Бумажном доме»? Звездам Netflix потребовалось 5 сезонов, чтобы украсть самое ценное в Испании Читать дальше 20 мая 2026
«Профессионал» мог стать самым кассовым хитом в СССР в 80-е, но все испортил Рязанов: фильм с Бельмондо запретили на 10 лет «Профессионал» мог стать самым кассовым хитом в СССР в 80-е, но все испортил Рязанов: фильм с Бельмондо запретили на 10 лет Читать дальше 20 мая 2026
У «Кавказской пленницы» должен был появиться не ремейк, а сиквел: Нине оказалось не просто избавиться от Саахова У «Кавказской пленницы» должен был появиться не ремейк, а сиквел: Нине оказалось не просто избавиться от Саахова Читать дальше 18 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше