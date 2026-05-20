Новый «Чужой» копирует этот фильм Тарантино: режиссер не скрывает – взял лучшее у коллеги и просто добавил свежих идей

Режиссер Феде Альварес с самого начала чётко видел образ своего «Чужого: Ромул». Он хотел вернуть зрителей в ту самую атмосферу, которая царила в оригинальном фильме, убрав всё лишнее — современные эффекты и глянец.

Логично, что режиссёр искал вдохновение в классике прошлого. При этом Альварес не просто копировал старые приёмы. Его метод напомнил подход Квентина Тарантино в «Криминальном чтиве». Казалось бы, что общего между космическим ужастиком и криминальной историей? Однако в одном интервью режиссёр расставил всё по местам.

Феде Альварес рассказал о своём подходе. Он хотел взять самое сильное из классики и переосмыслить это для сегодняшнего зрителя. Поэтому «Чужой: Ромул» (2024) получился не просто ещё одной частью франшизы, а вдумчивым проектом. В нём смешались ретро-дух и современный взгляд на киноязык.

«Когда в середине девяностых вышло "Криминальное чтиво" Тарантино, я был поражён его стилем. Но наши родители могли бы сказать: да это просто фильм в духе старых шестидесятых. А для меня он был уникальным. Нужно брать лучшее из прошлого, добавлять свежие идеи — и получится что-то, что выглядит абсолютно современно», — поделился режиссёр.

А вот по бюджету «Ромул» оказался почти в десять раз масштабнее «Чтива».