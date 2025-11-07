Меню
В них нет 40 серий, но это и не нужно: 4 сериала, которые сумели выдать крутую историю за минимум эпизодов

В них нет 40 серий, но это и не нужно: 4 сериала, которые сумели выдать крутую историю за минимум эпизодов

7 ноября 2025 22:00
Кадр из сериала «Ход королевы», «Охотник за разумом», «Чернобыль», «Дрянь»

Иногда краткость — действительно сестра таланта.

Иногда сериал не должен длиться вечность, чтобы стать культовым. Одним хватает нескольких эпизодов, чтобы изменить жанр, собрать армию фанатов и оставить след глубже, чем сотня «долгожителей». Таких историй немного — но каждая из них доказывает: сила телевидения не в количестве, а в точности попадания.

«Ход королевы» (2020)

Семь серий — и мир снова заговорил о шахматах. Netflix превратил партию на чёрно-белой доске в напряжённый психологический триллер о гении и одиночестве. Бет Хармон (Аня Тейлор-Джой), девочка из приюта с феноменальным интеллектом и зависимостью от транквилизаторов, выстраивает свой путь от сиротской тишины до мирового чемпионата.

«Охотник за разумом» (2017–2019)

Никаких спецэффектов — только разговоры. Но эти разговоры пугают сильнее любого хоррора. Агенты ФБР Холден Форд и Билл Тенч (Джонатан Грофф и Холт МакКэллани) первыми начали изучать серийных убийц — разговаривать с ними, анализировать их и, главное, пытаться понять. «Охотник за разумом» — сериал, где страх не в действии, а в тишине между словами. И, возможно, именно поэтому он так цепляет: ведь каждый монстр здесь — просто человек, доведённый до крайности.

«Чернобыль» (2019)

Пять серий, которые невозможно забыть. HBO превратил катастрофу 1986 года в почти античную трагедию — без патетики, но с документальной точностью. История физика Валерия Легасова — это хроника не только тех, кто спасал мир, но и тех, кто лгал, боялся и молчал. «Чернобыль» не о взрыве, а о людях, которые слишком поздно поняли, что правда — это тоже радиация: сначала невидимая, потом смертельная.

«Дрянь» (2016–2019)

Фиби Уоллер-Бридж сделала то, на что редко решаются сценаристы: показала женщину, которая не хочет быть «понятой». Её героиня, известная лишь как Дрянь, ведёт внутренний диалог с нами, ломает четвёртую стену, шутит, грубит и плачет — всё в одном кадре. Двенадцать серий — и ни одной лишней секунды. Это комедия, которая режет по-живому, и драма, которая заставляет смеяться.

Эти четыре истории доказали, что не нужно растягивать удовольствие на годы. Иногда достаточно одной точно сыгранной ноты, чтобы она звучала десятилетиями.

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.

Фото: Кадр из сериала «Ход королевы», «Охотник за разумом», «Чернобыль», «Дрянь»
Анастасия Луковникова
