В нем нет звезд, но смотрят миллионы: этот фильм не покидает топ Netflix уже 4 месяца — теперь все ждут продолжения

Анимационное фэнтези стало главным феноменом Netflix, обогнав даже блокбастеры с мировыми звёздами.

Мультфильм от Sony Pictures Animation «Кейпоп-охотницы на демонов» держится в топ-10 англоязычных фильмов Netflix уже 15 недель подряд — рекорд, которого не достигал ни один другой проект платформы.

Восемь недель он провёл на первом месте, семь — на втором. Даже «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном и Райаном Рейнольдсом не выдержал такой дистанции.

История, которая зацепила миллионы

«Кейпоп-охотницы на демонов» рассказывает о певицах, которые днём покоряют сцену, а ночью спасают мир от демонов.

Сочетание динамичной музыки, азиатской мифологии и визуального великолепия сделало фильм хитом — зрители признаются, что «включили из любопытства, а остались ради магии».

Рекорд и цифры

За пятнадцатую неделю в чартах мультфильм набрал 19,3 миллиона просмотров — почти вдвое больше, чем ближайший конкурент «Руфь и Боаз» (10,3 миллиона).

Для Netflix это не просто статистика, а знак: оригинальные истории без громких имён способны удерживать внимание аудитории дольше блокбастеров.

Продолжение неизбежно

Режиссёры Мэгги Кан и Крис Аппелханс уже намекнули, что вселенная «Кейпоп-охотниц» только начинает развиваться.

В интервью они отметили, что у героинь Миры и Зои «осталось много нерассказанных историй». По данным The Hollywood Reporter, Netflix и Sony ведут переговоры о создании сиквела, сериала и даже сценического мюзикла.

По словам главы Netflix Films Дэна Лина, компания «в восторге от реакции зрителей и уже думает о следующем приключении охотниц».

Судя по рекордам, продолжение не просто возможно — оно неизбежно.

Также прочитайте: Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить