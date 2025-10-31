В «Мстителях: Судный день» без смерти супергероя не обойдется: фанаты уже знают, кого убьет Доктор Дум — намеки на это были еще летом

«Мстители: Судный день» точно станут одним из крупнейших событий кинематографической вселенной Marvel. В ленту вернется Роберт Дауни-младший, но не в роли Железного человека, а как могущественный злодей Доктор Дум.

В прошлую встречу команды с сильным антагонистом Таносом это закончилось смертью Тони Старка и Черной Вдовы. Фанаты уверены, что и в «Судном дне» ряды Мстителей поредеют.

Оригинальные Мстители

На данный момент Тор — единственный оригинальный член команды, официально анонсированный для «Судного дня». Тем не менее, ходят слухи, что Крис Эванс вернется в роли Капитана Америки.

Поскольку Черная Вдова и Железный Человек мертвы, то остается только еще два Мстителя — Халк и Соколиный глаз.

Все эти герои уже нашли свое место в мире после Таноса: Тор заботится о малышке Любви, Капитан Америка вернулся в прошлое, чтобы быть с Пегги Картер, Халк узнал, что у него есть сын, а Соколиный глаз тренирует свою протеже Кейт Бишоп.

Кто погибнет в фильме «Мстители: Судный день»

Из четырех оставшихся Мстителей, именно Тора поклонники называют самым вероятным кандидатом на смерть от руки Доктора Дума. Уже известно, что в «Судном дне» точно появится Локи. И возможен поворот, в котором Тор жертвует собой, чтобы спасти брата.

Этим летом Крис Хемсворт невольно подлил масла в огонь фанатских предположений о судьбе своего персонажа. Актер опубликовал на YouTube видео под названием «Спасибо! Наследие Тора», содержащее коллаж из ключевых моментов героя и теплых отзывов коллег по съемочной площадке.

Многие зрители восприняли это как прощальное послание, предположив, что его появление в грядущих «Мстителях» станет последним

Хемсворт оперативно отреагировал на возникшие слухи, объяснив, что целью ролика была лишь благодарность поклонникам и создателям Marvel за возможность воплощать столь значимый образ на протяжении многих лет. Однако фанаты уверены, что студия просто отчитала актера за его спойлер.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как же Тони Старк станет Доктором Думом.