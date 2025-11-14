Меню
В «Мстителях» хоть кто-нибудь умирает насовсем?! Звезда прошлых фильмов намекнул на грандиозное возвращение

14 ноября 2025 07:00
Кадр из фильма «Мстители: Финал»

Актер сделал уклончивое заявление.  

Киновселенная Marvel готовится к масштабному возвращению в 2026 году с выходом фильма «Мстители: Судный день». В проекте ключевую роль антагониста исполнит Роберт Дауни-младший, воплотив на экране образ легендарного Доктор Дума.

Примечательно, что шестая фаза вселенной может принести не только новых злодеев, но и возрождение персонажей, считавшихся погибшими. Видимо, в «Мстителях» никто не умирает насовсем.

Танос в «Мстителях»

В недавнем интервью изданию Entertainment Tonight Джош Бролин допустил возможность своего возвращения в образе Таноса — ключевого антагониста саги о Мстителях.

«Предположим, если Джо Руссо позвонит мне, и даже скажем, что это произошло. И также гипотетически предположим, что у него была хорошая идея, и я сказал "да" довольно быстро», — уклончиво завил актер.

Судьба персонажа, казалось бы, была окончательно решена в картине «Мстители: Финал», где он потерпел сокрушительное поражение. На данный момент режиссёр Джо Руссо воздерживается от комментариев относительно намёка Бролина.

Кадр из фильма «Мстители: Финал»

Мультивселенная «Мстителей»

В Marvel есть мультивселенная, а это значит, что смерть персонажа — это ещё не конец. Джош Бролин уже был Таносом в мультсериале «Что, если...?», так что новые появления вполне возможны.

Поклонники активно сейчас обсуждают, что в будущих фильмах могут показать знаменитую сцену из комиксов, где сталкиваются Доктор Дум и Танос. Премьера «Мстителей: Судный день» намечена на 18 декабря 2026 года, а заключительная часть «Секретные войны» выйдет еще через год. У создателей достаточно времени, чтобы подготовить зрителей к грандиозному финалу.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как же Тони Старк станет Доктором Думом.

Фото: Кадры из фильма «Мстители: Финал» (2019)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
