В мотеле Бейтса отдохнуть не получится: после закрытия сериала все декорации тщательно уничижили — в отличие от Хичкока

Мини-сериал «Мотель Бейтса» стал настоящим событием для зрителей по всему миру, в том числе и в России. Он раскрывает мрачную предысторию культового фильма Альфреда Хичкока «Психо».

Проект снова напомнил всем о дурной славе американских мотелей. Хотя изначально они создавались как места для спокойного и доступного отдыха обычных семей. Вот только отдохнуть в самом отеле Бейтсов уже не выйдет — от него не осталось и следа.

Где снимали «Мотель Бейтса»

Съёмки проходили в Канаде. Точная копия того самого здания из фильма «Психо» была выстроена с нуля в общине Олдергроув, что в Британской Колумбии.

Остальные сцены снимали в разных уголках Ванкувера. Например, именно там нашли подходящую школу для Нормана. А для съёмок у океана съёмочная группа отправилась в живописный район Хорсшу-Бэй. Работали они и в Ричмонде.

После завершения работы над сериалом, в феврале 2017 года, все декорации мотеля в Олдергроуве были полностью разобраны и уничтожены. Так что от знаменитой локации не осталось и следа.

Мотель из «Психо»

А вот создателей «Психо» не было лишних денег даже на демонтаж. А снимать в реальном мотеле им показалось слишком дорого.

Но режиссёр Альфред Хичкок хотел, чтобы всё выглядело именно так, как он задумал. Поэтому дом и мотель Бейтсов решили построить своими силами прямо на территории студии Universal в Калифорнии.

Для строительства использовали всё, что нашлось под рукой на съёмочных площадках. Внешний вид зданию придумали художники. Они вдохновлялись картиной Эдварда Хоппера «Дом у железной дороги» и даже готическим особняком семейки Аддамс из комиксов.

Изначально у дома была только фасадная стена, а заднюю достроили позже. Сам мотель со временем сильно обветшал, и фанаты даже попросили студию его отреставрировать. Сегодня эти знаменитые декорации всё ещё стоят на студии, где проводят экскурсии для туристов.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что легендарный Хичкок едва не снял свой «Титаник».