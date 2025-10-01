В Москве съемки «Варвары-Красы»: новый фильм с Петровым и Биковичем станет сказкой масштаба блокбастера — есть и дата выхода (фото)

Фильм обещает вернуть жанру ту самую магию, когда сказка не только для детей, но и для взрослых. Что ж, проверим.

Когда-то «Варвара-краса, длинная коса» была эталоном советской киносказки, которую пересматривали под Новый год всей семьёй. Теперь к этой легенде возвращаются заново — и делают ставку не на ностальгию, а на зрелищное фэнтези для большого экрана. Съёмки фильма «Варвара-Краса» уже стартовали, и имена в касте обещают громкое событие.

О чём будет история

В центре сюжета — сказочная страна, где царь Еремей даёт слово повелителю подводного мира Берендею: его сын Елисей женится на дочери, прекрасной Варваре. Но когда приходит время держать слово, царь идёт на хитрость и вместо наследника отправляет простого кузнеца Андрея. Именно он становится тем, кто меняет ход событий и сталкивается с испытаниями, от которых зависят целые миры.

Кто стоит за проектом

Фильм снимает Антон Ланшаков — режиссёр, знакомый зрителям по «Сказочному патрулю». В продюсерской команде — Михаил Погосов, Андрей Радько и Екатерина Гордецкая. Имена внушают доверие: ставка делается на яркую, динамичную постановку, которая должна увести сказку в сторону масштабного приключенческого кино, пишет источник.

Кто сыграет главных героев

В актёрском составе — Рината Тимербаева, Виталия Корниенко, Кирилл Плетнёв, Никита Полицеймако. Но главные звёзды, конечно, Александр Петров и Милош Бикович: оба уже закрепились в топе российских кассовых актёров, и их дуэт в волшебной сказке выглядит интригующе. Добавим к этому Оксану Акиньшину — и получаем микс, который точно привлечёт и молодую аудиторию, и зрителей постарше.

Когда ждать премьеру

Прокат запланирован на 18 марта 2027 года. Дистрибьютором выступает «НМГ Кинопрокат», а цифровые права уже у Art Pictures Distribution. До премьеры ещё почти два года, но проект позиционируют как событие федерального масштаба: редкий случай, когда русское фэнтези делают с прицелом на зрелищность, а не только на «сказочный уют».

Фильм обещает вернуть жанру ту самую магию, когда сказка не только для детей, но и для взрослых. А получится ли у «Варвары-Красы» стать новой классикой — увидим весной 2027-го.

Вдруг вам будет интересно: Если бы «Друзей» снимали в Стамбуле: 5 турецких сериалов, где дружба, любовь и соседство смешались в кучу.