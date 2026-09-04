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Киноафиша Статьи В море им равных не было, а на земле никого не осталось: куда исчезли все Веларионы к моменту событий «Игры престолов»

В море им равных не было, а на земле никого не осталось: куда исчезли все Веларионы к моменту событий «Игры престолов»

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дом дракона»

В «Доме дракона» этому дому уделено немало внимания.

После событий «Дома дракона» дом Веларионов кажется одной из самых могущественных семей Вестероса. Богатейший флот, огромные владения, родство с Таргариенами и влияние Корлиса Велариона, Морского Змея, сделали их практически второй силой после королевской династии. Но во времена «Игры престолов» от былого величия этой семьи почти ничего не осталось.

Зрители, которые впервые знакомятся с Веларионами в приквеле, закономерно задаются вопросом: почему спустя почти два века после Танца драконов их имя практически исчезает из истории?

После «Дома Дракона»

Корлис Веларион пережил Танец драконов и при юном Эйгоне III вошел в число семи регентов, фактически сохранив влияние при дворе. Некоторое время он оставался одним из самых могущественных лордов Вестероса, но спустя год умер от старости в возрасте 79 лет.

После его смерти главой дома стал Алин Веларион — бывший бастард, которому удалось получить законный статус и право наследовать титул. Он оказался достойным продолжателем дела Корлиса: был талантливым воином, опытным правителем и совершил несколько дальних морских путешествий.

Однако прежнее богатство и влияние дома постепенно начали исчезать. Серьезный удар нанес крах банка Рогаре в Лисе, где Веларионы хранили значительную часть своих средств. Кроме того, после окончания эпохи драконов они лишились главного преимущества — связи с могущественными существами прошлого.

Со временем Веларионы окончательно потеряли прежний статус. Среди поздних представителей рода лишь лорд Люцерис Веларион смог занять заметное положение при дворе во время правления Эйриса II Таргариена.

Кадр из сериала «Дом дракона»

Во время «Игры престолов»

После восстания Роберта Баратеона Драконий Камень перешел к его брату Станнису, и Веларионы стали его вассалами. Во главе дома тогда находился Монфорд Веларион, который поддержал претензии Станниса на Железный трон.

Он участвовал в битве на Черноводной, где флот Станниса потерпел поражение из-за хитрого плана Тириона Ланнистера. Монфорд погиб, а его незаконнорожденный брат Ауран Уотерс оказался в плену. Позже Серсея простила его и даже сделала адмиралом, но Ауран вскоре предал корону и ушел в пиратство.

После смерти Монфорда дом возглавил его сын Монтерис. Он продолжил поддерживать Станниса и участвовал в его военных походах, включая битву у Стены против армии одичалых.

Таким образом, Веларионы все еще существовали во времена «Игры престолов», но от былого величия почти ничего не осталось. Дом потерял огромный флот, богатства, влияние при дворе и тесные связи с Таргариенами, которые когда-то сделали его одним из самых сильных родов Вестероса, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Дом дракона»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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