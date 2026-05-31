В «Месте встречи изменить нельзя» у Вари Синичкиной необычная звезда на берете и цифра «1» на погонах — и вот почему

31 мая 2026 07:00
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Эта деталь многим современным зрителям кажется вычурной и слишком кинематографичной.

В фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» (1979) внимательный зритель мог заметить любопытную деталь — огромную красную звезду на синем берете Вари Синичкиной, подруги Шарапова.

Многие принимали её за режиссёрский каприз, но на деле это точное следование форме послевоенной милиции, пишет дзен-канал Лавка старьевщика.

Погоны с шифром и белыми лычками

Действие картины происходит осенью 1945 года. Варя, которую сыграла Наталья Данилова, пришла в органы ещё в годы войны.

На её погонах — синяя окантовка, белый кружок и полоска. Это не декорация, а реальный шифр: цифра I и буква «О» обозначали Первое отделение милиции, а отсутствие лычек говорило о звании рядового.

Позже у героини мелькают погоны с одной и двумя белыми лычками — уже старший милиционер и младший сержант.

Что означала звезда на берете

Звезда с гербом СССР на синем эмалевом фоне — уставная кокарда рядового состава милиции. Её размер поражает современников: внутри красного поля изображён герб Союза с шестнадцатью лентами.

Это не ошибка художников, а отражение исторического факта. На тот момент в СССР входило 16 республик, включая Карело-финскую ССР, существовавшую до 1956 года.

После реформ Хрущёва кокарды с шестнадцатью лентами убрали из обращения.

Фото: Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Анна Адамайтес
