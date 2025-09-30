Меню
Киноафиша Статьи «В меру упитанный мужчина» или тайный агент ЦРУ? Фанатская теория о Карлсоне, которая переворачивает все с ног на голову

30 сентября 2025 17:38
Кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон»

Варенье — прикрытие, пропеллер — шпионский гаджет. Все сходится. 

Карлсона обожают во всём мире. Для одних он милый толстячок, который обожает варенье и шумные проделки. Для других — философия детства в чистом виде: жить весело и ни о чём не париться.

Но если взглянуть на его историю внимательнее, образ перестаёт быть таким безобидным. За шутками и крылатыми фразами прячется настоящий герой шпионского триллера. И вот тут возникает дерзкая теория: а вдруг Карлсон был американским агентом?

Агент с пропеллером

Холодная война, пятое десятилетие XX века. США экспериментируют с секретной техникой, и вдруг в шведской детской книжке появляется человечек с пропеллером. Слишком уж похоже на прототипы «реактивных ранцев», которыми игрались инженеры.

Чтобы незаметно перемещаться по крышам Стокгольма, нужен именно такой костюм. А то, что Карлсон выбрал каморку на крыше и устроил там штаб, звучит вовсе не как сказка, а как конспирация.

Почему Малыш?

Любой взрослый моментально начал бы задавать неудобные вопросы: кто ты, откуда и зачем летаешь? А вот доверчивый мальчик — идеальное прикрытие. С ним легко дружить, он готов делиться едой, а главное — верит каждому слову.

Карлсон мог рассказать хоть про «гнома-папу» и «мумии-маму» — и Малыш всё проглотит. Для шпиона это идеальная маскировка: взрослые видят обычную детскую фантазию, а значит, никакой угрозы, рассуждает автор Дзен-канала «Заметки Инсайдера».

Кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон»

Агент, который всех переиграл

В книгах на Карлсона объявляют охоту. А что, если это была инсценировка? Сам сдал себя, получил вознаграждение и спокойно исчез. Разве это не похоже на финт бывалого агента, который решил уйти в тень?

Конечно, Астрид Линдгрен писала сказку. Но согласитесь: в Карлсоне есть что-то чересчур хитрое для простого любителя варенья. Может, именно поэтому он и стал таким популярным — каждый видит в нём своё. А дети — веселого друга, взрослые — персонажа с неожиданно тёмным прошлым.

Фото: Кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
