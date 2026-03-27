В «Ментовских войнах» он крут, но есть и другие сериалы: эти 3 проекта с Устюговым обожаю и везде он такой разный

Актер Александр Устюгов прославился работой в сериале «Ментовские войны». Там он брутальный и настоящий, знающий практически все Роман Шилов, который спешит на помощь. Но у актера есть и другие проекты, достойные просмотра. Рассказываю про них. Вы могли пропустить.

Проект 2020 года рассказывает, как талантливый хирург Максим Михайлов возвращается в родной город после долгого отсутствия. Его появление в местной больнице нарушает привычный ритм работы, вызывая как восхищение, так и недовольство среди коллег. Несмотря на то что количество спасённых пациентов увеличивается, не все рады его методам и подходу к лечению.

20 серий будут держать нас в напряжении.

В этом сериале 32 серии. Сюжет посвящен довольно тяжелым событиям. Главное героя двадцать лет назад официально похоронили. Вернуться к жизни Дениса вынуждает смерть родителей. Чтобы достойно их похоронить, «последний герой» бурных 90-х возвращается в родной Аннинск с новым именем, лицом и документами.

Сразу же он оказывается в центре криминальных событий в городе, погрязшем в преступности. Денис осознает, что прошлое не исправить, но у него есть возможность изменить что-то в настоящем. Он решает остаться, чтобы защитить свою сестру Нику от надвигающейся угрозы и разобраться с нарастающей преступностью.

Устюгов покажет настоящего героя, за которым просто можно уйти хоть на край света!

Интересный исторический сериал отправляет нас в конец XIII века. В столицу Руси прибывает обаятельный посланник Золотой Орды по имени Менгу-Темир. Его цель — угнать в Орду тысячи русских воинов, однако он готов взять и меньшее число людей, если Великий князь Ярослав согласится отдать княгиню Устинью, жену его брата Бориса. Ярослав не желает нарушать законы Веры и Чести, но Борис сам принимает решение пойти на этот шаг, надеясь, что это жертва приведет его к княжескому престолу. Устинья отправляется в чужую страну вместе с караваном.

Менгу оставляет Ярославу «подарок» от Великого хана — юную Наргиз, которая снова наполняет жизнь князя смыслом и ставит его перед трудным выбором. На одной стороне — любовь и страсть, на другой — власть и безопасность самой Наргиз, которую не принимает ни народ, ни законная жена Ярослава.

Тут Устюгов будет блистать. Его герой не просто храбрый князь, он мудрый смелый и чуткий. Посмотреть однозначно стоит.

В каждом из этих проектов актер совсем другой. Он демонстрирует грани своего таланта.