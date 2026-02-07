Меню
В «Маше и Медведе» нашли отсылку к Раневской, которую заметили единицы: удивительно, ведь эту серию посмотрели почти 240 млн человек

7 февраля 2026 07:58
Фаина Раневская, кадр из сериала «Маша и медведь»

Авторы спрятали советское кино в популярный мультфильм для детишек.

Фраза «Красота — страшная сила» давно стала крылатой, но в «Маше и Медведе» ее использовали не просто для шутки. Серия № 40 оказалась тихой игрой с советской культурой, которую заметили далеко не все. За легким сюжетом скрываются цитаты и знакомые образы из классики.

По сюжету Маша получает модный журнал и резко увлекается внешностью. Вместо шалостей — маски, укладки и салон красоты прямо у Медведя дома. Она меняется, набирает популярность, но становится меньше похожей на себя. История говорит не столько о красоте, сколько о поиске себя: дети экспериментируют с образом и через это взрослеют.

Название серии — цитата из фильма «Весна», где эту реплику произносит героиня Фаины Раневской. Фраза Маши «Так вот ты какой, секрет неземной красоты» отсылает к «Аленькому цветочку». А прическа белки напоминает Мардж Симпсон. Эти детали работают вторым слоем для взрослых.

Самый точный момент — Медведь возвращается домой и видит вместо уюта салон красоты. Дом меняется вместе с Машей. Намек простой: мода проходит, характер остается. Именно такие серии делают мультфильм интересным и детям, и взрослым.

Фото: Кадр из сериала «Маша и медведь», Legion-Media
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
