В «Любовь и голуби» об этом ни разу не сказали: кем работала Надюха и сколько ей лет

Зрители фильма «Любовь и голуби» хорошо помнят, кто чем занят. Василий работает в леспромхозе, Ленька учится в техникуме, а Раиса Захаровна трудится в отделе кадров.

А вот чем зарабатывает Надежда, остаётся неясным. Она не появляется на рабочем месте, не говорит об усталости и вообще ни разу не упоминает о какой‑либо профессиональной деятельности. Создаётся впечатление, что она занимается только домом.

Однако в советское время за отсутствие официальной работы могли привлечь к ответственности. К тому же зарплата Василия вряд ли позволяла содержать семью из нескольких человек, если бы жена не приносила доход. Поэтому в интернете стали появляться разные версии о том, кем же на самом деле могла работать героиня.

Работа Нади

Автор Дзен-канала «Голос рифм» указал на один момент, который нередко остаётся незамеченным. В первоисточнике — пьесе — возраст героев составляет около 50 лет. Это касается как Василия и Надежды, так и Раисы Захаровны.

Исходя из этого, можно предположить, что Надя к моменту событий фильма уже могла выйти на заслуженный отдых. В СССР для женщин такая ситуация была вполне типичной.

«Вероятно, она работала на том же предприятии, что и Василий, только в цеху с тяжёлыми или вредными условиями труда», — поделился догадкой блогер.

Мнение зрителей

В интернет-обсуждениях зрители заметили, что в концовке картины Надя говорит мужу о беременности. Учитывая её возраст по пьесе, такое событие выглядит маловероятным. Поэтому многие пришли к выводу, что героине, скорее всего, не больше 40 лет.