В лидеры просмотров на Prime Video вырвался этот боевик 2025 года: дуэт Сталлоне и Стэйтема сработал безупречно

В 2025 году на Amazon Prime Video взлетел в топ новый боевик «Мастер». Сильвестр Сталлоне написал сценарий, а Джейсон Стэйтэм сыграл главную роль — и это оказалось попаданием в самую точку. Картина стала фаворитом зрителей и быстро заняла верхние строчки рейтингов.

Герой из рабочего класса

Стэтхэм предельно органичен в роли Левона Кейда — бывшего морпеха, пытающегося жить тихо и спокойно, пока его не заставляет вернуться к старой жизни похищение дочери босса.

В духе «Пчеловода», но с ещё более брутальной энергетикой, «Мастер» превращается в историю о человеке, который вынужден снова достать кулаки и показать, что с ним лучше не связываться.

Почему это работает

Мы видели десятки историй о бывших военных, мстящих за близких. Но здесь работает дуэт: плотный сценарий Сталлоне, который отлично чувствует ритм жанра, и игра Стэтхэма, давно доведшего образ «простого мужика с железной хваткой» до совершенства. Вместе они создают кино, которое держит зрителя до финала.

Не первый раз

Это не первая встреча двух звёзд. Фанаты помнят их в «Неудержимых», а также в фильме «Последний рубеж» (2013), где Сталлоне тоже был сценаристом. «Мастера» можно смело назвать идейным продолжением этой линии: фильм о герое, которого загоняют в угол, и он отвечает по полной.

Итог

«Мастер» — это подарок для всех, кто любит жёсткие боевики без лишней лирики. Если вы подписаны на Prime Video и скучали по настоящему драйву в стиле «старой школы», то пройти мимо точно не получится.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.